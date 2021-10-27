Kuşadası Belediyesi’nden sorunlara hızlı çözüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi’nden sorunlara hızlı çözüm

İHA

Kuşadası Belediyesi’nden sorunlara hızlı çözüm

Kuşadası Belediyesi, kentte geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağıştan etkilenen bölgelerde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son olarak Kadınlar Denizi Mahallesi Celal Atik Sokak’ın yağmur nedeniyle zarar gören yollarını yenilemeye başladı.

Kuşadası Belediyesi ekipleri, 15 Ekim akşamı kentte etkili olan sağanağın ardından olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde teyakkuza geçti. Yaşanan aksaklılara anında müdahale eden ekipler, sorunun büyümesini engelledi. Ekipler yağmurun ardından ise yağış nedeniyle sorun yaşanan alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bozulan yol ve kaldırımları onarırken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri park ve yeşil alanların bakımını yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise kent genelinde detaylı bir temizlik çalışması yürüttü.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler ile iş birliği içerisinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Kadınlar Denizi Mahallesi Celal Atik Sokak’ın sağanak nedeniyle zarar gören yollarını yenilemeye başladı. İlk olarak ASKİ ekiplerinin yağmur suyu hattı döşediği sokakta Fen İşleri personeli zemin iyileştirme işlemi gerçekleştirdi. Bölgede çalışmalar kilit parke taşı döşeme işlemiyle devam edecek. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise 15 Ekim’de etkili olan sağanaktan olumsuz yönde etkilenen Yaylaköy Mahallesi’nde detaylı temizlik çalışması yürüttü. Yağıştan etkilenen cadde ve sokaklar detaylı bir şekilde temizlenerek yağmur suyu mazgallarında biriken atıklar alındı.

Kuşadası Belediyesi, bir dahaki yağışta benzer aksaklıkların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yağmur suyu hatlarının yetersiz olduğu bölgelerde çalışma yürütülüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yağmur suyu hattı mazgallardan su geçişini engelleyen pet şişe, sigara izmariti, plastik ambalaj, kuru ağaç dalları, toprak ve hafriyat kalıntıları gibi atıkları Kuşadası Belediyesi’ne ait vakum aracı ile temizliyor. Yağmur suyu kanalları vakum işleminin ardından tazyikli suyla yıkanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Tuncel ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Söke ...
Başkan Kaplan Cincin Kalesi’ni turizme kazandıracak
YEREL HABERLER Başkan Kaplan Cincin Kalesi’ni turizme kazandıracak
Kuşadası Belediyesi’nden Kampınova açıklaması
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden Kampınova açıklaması
ADÜ Rektörü Spor Bilimleri öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Spor Bilimleri öğrencileri ile bir araya ...
Söke Masters Spor Kulübü sahaya iniyor
YEREL HABERLER Söke Masters Spor Kulübü sahaya iniyor
Aydın’da ulaşım sektörü ‘iyileştirme’ istiyor Şoförler Odası Başkanı Özmeriç: Girdi maliyetlerimiz 5 ayda yüzde 50’nin üzerinde arttı mevcut fiyatlarla hizmet sürdürülemez hale geldi
YEREL HABERLER Aydın’da ulaşım sektörü ‘iyileştirme’ ...
Söke TARİŞ’in vefakar ortaklarından Başkan Özer’e teşekkür Söke TARİŞ Pamuk Kooperatifi, ortaklarının yegane güvencesi oldu
YEREL HABERLER Söke TARİŞ’in vefakar ortaklarından Başkan Özer’e ...
Söke’de Cumhuriyet coşkusu yaşanacak
YEREL HABERLER Söke’de Cumhuriyet coşkusu yaşanacak
Nazilli Belediyesi HES kodu sorgulamada yeni dönem başlattı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi HES kodu sorgulamada yeni dönem ...
Söke Kaymakamı Güney’e ‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde bulundular
YEREL HABERLER Söke Kaymakamı Güney’e ‘Hayırlı Olsun’ ziyaretinde ...
Aydın Valisi Aksoy, "Kızılay, en köklü insani yardım kuruluşumuzdur"
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy, "Kızılay, en köklü insani yardım ...
Otomobil refüje çarptı
YEREL HABERLER Otomobil refüje çarptı
Bariyere çarpıp alev alan araç söndürüldü
YEREL HABERLER Bariyere çarpıp alev alan araç söndürüldü
Atatürk Devlet Hastanesi’nde, hasta hakları konusunda bilgilendirmede bulunuldu
YEREL HABERLER Atatürk Devlet Hastanesi’nde, hasta hakları konusunda ...
Köşk Belediyesi’nin bakım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Köşk Belediyesi’nin bakım çalışmaları devam ediyor
Aydın'da aynı adrese ikinci kez uyuşturucu operasyonu; 9 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın'da aynı adrese ikinci kez uyuşturucu ...
Koyun hırsızı, çaldığı motosikleti satmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Koyun hırsızı, çaldığı motosikleti satmaya çalışırken ...
Aydın’da 19 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Aydın’da 19 düzensiz göçmen yakalandı
CHP'li meclis üyeleri vatandaşları dinlemeye devam ediyor
YEREL HABERLER CHP'li meclis üyeleri vatandaşları dinlemeye devam ...
Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı Araçta sıkışan kadın sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda trafik kazası: 1 yaralı Araçta sıkışan ...
Başkan Çerçioğlu, Germencik Belediye Başkanı Öndeş ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, Germencik Belediye Başkanı Öndeş ...
Aydın'da aynı adrese ikinci uyuşturucu baskını: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın'da aynı adrese ikinci uyuşturucu baskını: 9 ...
ADÜ tüm yerleşkelerinde öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti sağlıyor
YEREL HABERLER ADÜ tüm yerleşkelerinde öğrencilerine ücretsiz ...
Başkan Atay, “Verdiğim sözün arkasındayım”
YEREL HABERLER Başkan Atay, “Verdiğim sözün arkasındayım”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.