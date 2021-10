Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Tuncel ile bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'i ziyaret etti.

Söke Belediyesi; Belediye Meclis Üyeleri, CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan ve parti yöneticilerinin de bulunduğu ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nu ağırladı.

Başkan Levent Tuncel ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek; el birliği içinde, hizmet için canla başla çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, Türkiye’nin en sıkıntılı dönemi yaşadığı evrede yerel ve genel seçim hazır olduklarını söyledi. Sahada çalışmalarını devam ettirdiklerini, gerçekleştirdikleri mahalle ziyaretlerinde vatandaşların Aydın Büyükşehir ve Söke Belediyesi çalışmalarından memnuniyet ifadelerini dinlediklerini belirten Ali Kemal Özcan; “Vatandaşlarımızın ‘bizim kapımızı her zaman çalan bir Büyükşehir Belediyemiz var’ sözleri ile her yerde karşılaşıyoruz. Bu nedenle çok mutlu ve gururluyuz” dedi.



Otopark projesi başta olmak üzere Söke'ye kazandırılacak hizmetlerin görüşüldüğü toplantı öncesinde açıklama yapan Başkan Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, meclis üyeleri ve tüm yöneticilere hizmetleri için teşekkür etti.



Sosyal Belediyeciliğin önemine değinen Başkan Çerçioğlu, vatandaşın ekonomik zorluklar içinde olduğunu vurguladı, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri olarak vatandaşın her zaman yanında olacaklarını söyledi.

“Otopark Projesi İçin çalışmalar başladı”

Başkan Çerçioğlu açıklamasında; “Levent Başkanımız ile daha önce Söke ile ilgili yapacağımız projeleri görüşmüştük. Söke’nin merkezinde bir yeraltı otoparkı projesi çalışmalarımız başladı. Proje çalışmaları devam ederken bir yandan da anıtlar kurulu ile görüşmeler devam ediyor. Yaptığımız ve önümüzdeki süreçte yapacağımız işler var” dedi.



Çerçioğlu açıklamasında; “Diğer Büyükşehirlerde olduğu gibi alt ve üst yapı anlamında biz de Aydın’da büyük yol kat ettik. Bazı kendilerini bilmezler söyleyecek bir sözleri olmayınca CHP’li Belediye Başkanları ile uğraşıyorlar. Yaptığınız proje yoksa, halkın içine çıkamıyorsanız, esnafın, çiftçinin derdine derman olamıyorsanız ancak yerel yöneticilere saldırırsınız. Eğer vatan ve milleti seviyorsanız, çıkın esnaf, çiftçinin derdine derman olun. Her gün sabah yeni bir zam haberi ile uyanıyoruz. Sizlerin tuzu kuru olabilir ama insanları bir somun ekmeğe muhtaç ettiniz. Vatandaşların derdi ile ilgilenin” dedi.



Belediyecilik anlayışının da değiştiğine dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu; “Önceden belediyeler alt ve üst yapı yapardı. Artık belediyecilik bu değil. En önemlisi sosyal belediyelik. Kente yaptığınız asfalt veya kaldırım, o kentte yaşayan insanlar açsa hiçbir şey ifade etmiyor. Siz önce o kentte yaşayan yoksul vatandaşa el uzatmak zorundasınız. İşte CHP’li Belediyeler yoksul vatandaşın, garip gurabanın yanında oldu, olmaya devam ediyor. Önce bu sonra alt ve üst yapı. Eğer belediye başkan olduğunuz kentte bir vatandaşınız yatağa aç giriyorsa bizler uyuyamayız. Soğuktan bir çocuk üşüyorsa bizler uyuyamayız. Bir kaldırımı eksik yaparız ama bizim belediye başkanı olduğumuz kentte hiç kimse yatağa aç girmez. Bizim felsefemiz bu arkadaşlar” dedi.

