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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi’nden sağanak mağdurlarına yardım eli

İHA

Kuşadası Belediyesi’nden sağanak mağdurlarına yardım eli

Kuşadası Belediyesi, kentte geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanakta evlerini su basan ve eşyaları zarar gören Kuşadalılara yardım elini uzattı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı hasar tespit çalışmasının ardından belirlenen ailelere ayni ve nakdi destekte bulunuldu.

Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla takdir toplayan Kuşadası Belediyesi, 15 Ekim akşamı kentte etkili olan sağanak nedeniyle evlerini su basan ailelere yardım eli uzattı. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mağdur olan vatandaşların evleri ziyaret edilerek hasar tespit çalışması gerçekleştirildi. Çalışmanın ardından ekiplerce Kadınlar Denizi, Camiatik, Cumhuriyet, Türkmen ve İkiçeşmelik Mahallerinde oturan toplam 16 aileye ayni ve nakdi destek yapıldı.

"Evler köşe bucak temizlendi"
Hazırlanan hasar tespit raporları doğrultusunda harekete geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı evde bakım birimi görevlileri tarafından evlerin köşe bucak temizliği yapıldı. Bazı evlere parke döşendi. Mağduriyetleri giderilen ve yaraları sarılan aileler Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

"Kuşadası'nda kimse kendisini yalnız hissetmeyecek"
Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası’nda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdikleri altyapı yatırımları sayesinde şiddetli yağmurlarda çok fazla problem yaşanmadığını belirterek, “Öncelikle evleri zarar gören vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Kuşadası Belediyesi olarak her zaman hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Mağdur olan ailelerimize yetki ve olanaklarımız dâhilinde elimizden gelen desteği sunduk. Kuşadası’nda kimsenin kendisini yalnız ya da çaresiz hissetmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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