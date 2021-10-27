ADÜ Rektörü Aldemir, Eczacılar Odası'nı ağırladı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Eczacılar Odası yönetimini makamında ağırladı.



Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti. Rektör Aldemir, Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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