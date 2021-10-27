ADÜ Rektörü ‘Latmos’tan Bafa’ya İnerken Düşledim Seni!’ Sergi Ekibini Tebrik Etti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ‘Latmos’tan Bafa’ya İnerken Düşledim Seni!’ sergi ekibini makamında ağırladı.



Ziyarette, Resim ve Enstalasyon Sanatçısı Ahmet Dilek, Sergi Küratörü ve ADÜ Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Aslan Karakul ve Görüntü Yönetmeni Ahmet C. Keskin bulundu. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hem sanatsal hem de bilimsel yönü oldukça güçlü bir sergiyi, ADÜ'de ziyarete açmanın memnuniyeti yaşadığını belirterek emeklerinden dolayı Ahmet Dilek, Doç. Dr. Songül Aslan Karakul ve Ahmet C. Keskin’e teşekkür belgesi verdi.

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