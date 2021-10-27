ADÜ Yenipazar MYO öğrencileri bisiklet turu yaptı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Aşağı Dip Gölü’ne bisiklet turu yaptı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün yol güzergahı boyunca önlem aldığı, Öğretim Görevlileri Erhan Koca ve Serkan Özdemir’in eşlik ettiği tura, 40’dan fazla öğrenci katıldı. Aşağı Dip Gölü’nün doğal güzelliklerine hayran kalan öğrencilere, Yenipazar Belediyesi tarafından çay ve su ikramında bulunuldu.

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