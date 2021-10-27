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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlayacak

İHA

Marmaris Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutlayacak

Cumhuriyet’in kalesi Marmaris’te Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak. 29 Ekim akşamı Atatürk Meydanı’na doğru yapılacak fener alayı yürüyüşünün ardından ünlü sanatçı Onur Akın bir konser verecek.
Marmaris, Cumhuriyet’in 98. Yılını coşkuyla kutlayacak. Kutlamalar kapsamında ilk olarak 28 Ekim Perşembe günü (bugün) saat 13.00’te Atatürk Anıtı’na çelek bırakma töreni yapılacak. 29 Ekim Cuma günü sabah resmi törenlerin yapılacağı ilçede coşku akşam da yaşanacak. Cumhuriyet’in kuruluşun 98. yılı etkinlikleri kapsamında konserler, sergiler düzenleyen Marmaris Belediyesi 29 Ekim akşamı da büyük bir etkinliğe imza atacak. Kutlamalar saat 20.00’de başlayacak fener alayı ve bayrak taşıma yürüyüşüyle başlayacak. Yürüyüş sonunda Muğla Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapılan organizasyonla değerli sanatçı Onur Akın bir konser verecek. Yüzlerce kişinin hep birlikte şarkılar söyleyeceği konser saat 21.00’da başlayacak.
Yapılacak etkinliklere tüm Marmaris halkını davet eden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet’in 98. yılını coşkuyla kutlayacaklarını söyledi. “Bugün onurlu bir halkın yeniden ayağa kalkışı; küllerinden yeniden doğuş günü” ifadesini kullanan Oktay, “98 yıl önce tüm dünyaya bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz gün. Bugün ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan demokrasinin, özgürlüğün, uygarlığın ışığı Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümü. Bu büyük bayram hepimize kutlu olsun” dedi.
Belediye Başkanı Oktay, “Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 98. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarının, vatanı için canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimizin huzurunda saygıyla eğiliyor, sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini bitirdi.

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