Aydın'da 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 87 düzensiz göçmen Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildi. Denizde mahsur kalan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.



Kuşadası açıklarında, lastik bot içerisinde Yunanistan'a geçmeye çalışan 87 düzensiz göçmen Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildi. Denizin ortasında mahsur kalan göçmenleri Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı. Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Burhan CEYHAN

2021-10-28 02:21:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.