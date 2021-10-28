Roma ve Osmanlı dönemine ait 144 sikke ele geçirildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Karacasu ilçesinde, 4 şüpheli tarihi eser ticareti yaptığı sırada, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 2 kişinin de jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olay, kırsal Gayre Mahallesinde meydana geldi. Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 2 şüphelinin tarihi eser ticareti yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, Gayre Mahallesi'nde alışveriş yapmak üzere olan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Tarihi eser ticareti yaptığı tespit edilen A.O.D. ve M.G.´nın adreslerinde yapılan aramalarda Roma dönemine ait 12 sikke ve Osmanlı dönemine ait 132 sikke olmak üzere toplamda 144 sikke ele geçirildi. Ayrıca birde kurusuku tabanca bulundu.
Yakalanan şüphelilerden 2´sinin jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtilirken, A.O.D. ve M.G.´nın ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
DHA-Genel Türkiye-Aydın / Karacasu Burhan CEYHAN
2021-10-28 02:24:08
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