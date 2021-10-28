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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Didim Devlet Hastanesi Acil Servisi büyütülüyor

İHA

Didim Devlet Hastanesi Acil Servisi büyütülüyor

Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren Didim Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümü hayırsever iş insanlarının katkılarıyla büyütülüyor.

Didim Devlet Hastanesi'nin mevcut Acil Servis polikliniğinin büyütülmesi için çalışmaları sürüyor. Hastanedeki inşaatın tamamlanmasının ardından B grubu hastane olabilmek için ruhsat başvurusu yapacaklarını ifade eden Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ethem Bilgiç hastanenin daha nitelikli hizmet vereceğini belirtti. İnşaat çalışmalarını 34 ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını belirten Başhekim Bilgiç, "Hastanemiz C grubu hastanesidir. B grubu olabilmek için bakanlık müfredatına göre acil servisimiz ikinci seviye olması gerekiyordu. Hasta sayımız yeterli, ancak Acil Servisi 2. seviyeye çıkarmak için plan yaptık ve genişletmek gerekiyordu. Acil radyoloji, acil laboratuvar ve acil doğum hizmetleri Acil Serviste yapabilmemiz gerekiyordu. Yeterli olan olmadığından dolayı yapamamıştık. Projeyle ilgili İlçe başkanlarına bilgilendirdik ve sağ olsunlar destek oldular. Bu konuda destek vermek isteyen hayırseverler olduğunu ilettiler. Hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla inşaat tamamlandıktan sonra B grubu hastane olmak için ruhsat başvurusu yapacağız. B grubu olduğumuzda acil servisimize başta uzman hekim sayısı ve sağlık personeli sayısı da artacak. Acil servisimizde daha nitelikli hizmet vereceğiz. Yaklaşık 34 ay içinde inşaatın tamamlanmasını umuyoruz" dedi.

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