İl Sağlık Müdürü Açıkgöz, Denizli'deki toplantıya katıldı

Denizli, Aydın ve Muğla Bölgesi Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) 2021 yılı toplantısı Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.



Toplantıda, acil ve afetlerde sağlık hizmet sunumunda bölgede karşılaşılan sorunlar, sağlık tesisleri ve iller arası hasta sevkleri, primer vaka redleri, İlk yardım eğitimlerinin arttırılması, komuta kontrol merkezinin hizmet sunumunun iyileştirilmesi, özellikli hasta sevkleri gibi konular değerlendirilerek, fikir alışverişinde bulunuldu.



Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk'ün başkanlık ettiği toplantıya, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, Denizli, Muğla ve Aydın illerinin İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri, Sağlık Hizmetleri ile Halk Sağlığı Hizmetleri başkan ve başkan yardımcıları, il ve ilçe hastaneleri başhekimleri, üniversite hastaneleri başhekim ve acil sorumlu başhekim yardımcıları ve il ambulans servisi başhekimleri katıldı.

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