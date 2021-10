Kuşadası'nda yeni bir mantar türü daha keşfedildi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz, Kuşadası’ndan yeni bir mantar türü daha keşfederek bilim dünyasına tanıttı.



Dünyada ilk defa ülkemizde Kuşadası’nda keşfedilen ve dünya literatüründe Türkiye’ye atfen, 'Volvariella turcica' adı verilen Türkiye isimli mantardan sonra, Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda ikinci bir mantar keşfedildi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz tarafından keşfedilen mantar, dünya literatürüne 'Pluteus lauracearum' olarak sunuldu. Türkçe ismine 'Defne Mantarı' adı verildi.



Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz yaptığı keşifle ilgili olarak verdiği bilgide, “20112020 yılları arasında Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yaptığımız saha çalışmaları sırasında Kuşadası Milli Parkında Defne ağacının üzerinde yetişen ilginç bir mantar türü tespit ettik. Sonraki yıllarda Kuşadası’nın farklı alanlarında benzer mantar örneklerini toplayarak araştırmalarımızı derinleştirdik. Ülkemizde belirlenen bu örneği dünyadaki bazı herbaryumlarda kayıtlı olan benzer türler ile kıyasladık. 10 yıllık ortak araştırma süreci boyunca Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Türkekul, Danimarka’nın Kopenhag Üniversitesi’nden Prof. Dr. Henning Knudsen, Kanada’nın New Brunswick Müzesi’nden Prof. Dr. Alfredo Justo ve Çek Cumhuriyeti’nin Moravian Müzesi’nden Dr. Hana Sevcioka ile birlikte ortak çalışmalar yürüttük. İlk kez Kuşadası yöresinde Defne ağacının üzerinde tespit edilen bu mantar türünün moleküler analizleri sonucunda Portekiz’in Madeira Adası’ndaki Defne Ormanlarında yetişen bir mantar ile aynı genetik özelliklere sahip olduğunu belirledik. Bu mantar türünün Defne ağacının üzerinden kaydedilmesinden dolayı, mantarın bilimsel ismini Defne ağacına atfen, 'Pluteus lauracearum' olarak isimlendirdik. Bilim dünyasına tanıtılan bu yeni mantar türü, Yeni Zelanda'nın taksonomi alanında yayın yapan ‘Phytotaxa' isimli dünyanın önde gelen uluslararası dergisinde yayımlandı" dedi.



Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, "AkdenizİranTuran ve bu bölgelere has iklim kuşaklarındaki bitkilerin burada yetişmesi için Dilek Yarımadası’nda uygun koşullar oluşmuştur. Biyocoğrafik bölgelerin kesişmesinden dolayı zengin türlere ev sahipliği yapan Milli Parkta, yeni bir mantar türünün bulunması çeşitlilik açısından çok önemlidir. Yapılacak araştırmalarla daha birçok endemik ve nadir bulunan yeni türlerin tespit edileceğini umuyoruz. Milli Park Müdürlüğü olarak yapılan bilimsel çalışmalara her türlü katkıyı yapıyoruz" diye konuştu.



Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın Batı Anadolu’nun ender doğa alanlarından biri olduğunu belirten Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "1966 yılından beri koruma altında bulunan önemli doğa alanıdır. Orman, deniz ve sulak alan ekosistemlerini bünyesinde barındıran Milli Parkın, sadece denize girilen ve piknik yapılan yer olarak görülmemesi gerekir. Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası’nda yılın 12 ayında turizm yapılabileceği ve ekoturizm faaliyetleri için zengin olanakların bulunduğu bilinmelidir. Bunlardan birisi de dünyada oldukça yaygın olan botanik turizmidir. Milli Parkın sahip olduğu endemik türlere, bilim dünyasına tanıtılan yeni bir mantar türünün de eklenmesi çeşitlilik açısından çok önemlidir. Bitki çeşitliliği açısından başta Dilek Yarımadası Milli Parkı olmak üzere, Kuşadası ve çevresi zengin türlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu türlerin ve yaşam alanlarının korunması ve tanıtılması için EKODOSD olarak tüm kurumlarla işbirliğini sürdürüyoruz. Bilim danışmanımız Dr. Oğuzhan Kaygusuz tarafından da yeni bir mantar türünün keşfedilmesinden dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.

