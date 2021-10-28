AYTO’da ilkyardım eğitimi düzenlendi

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Akademi ve Aydın Sağlık İl Müdürlüğü işbirliği ile iki gün sürecek olan Temel Yaşam Desteği (Kalp Masajı ve Suni Solunum) ve Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitimleri başladı.

Temel Yaşam Desteği (Kalp masajı ve suni solunum) ve Temel ilkyardım uygulamaları eğitimleri teorik ve pratik olarak verilecek olup eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan herkese İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlk Yardımcı Sertifikası düzenleneceği belirtildi.

AYTO olarak Oda Üyelerine ve bölge halkına katkı sunacak eğitim işbirliklerini kurmaya önem verdiklerine vurgu yapan ve eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan AYTO Genel Sekreteri İlknur Kabasakal, “İlk yardımın önemini ve uygulamalarını bilmek hiç ummadığımız anda, ummadığımız yerde en sevdiklerimiz dahil hiç tanımadığımız kişilerin hayatını kurtarmamızı sağlayabilir. Bu sebeple söz konusu eğitimin kıymetli bir eğitim olduğunu düşünüyoruz. Aydın Ticaret Odası olarak sadece Üyelerimizin ticari hayatlarını geliştirmek için değil aynı zamanda kültür ve sağlık alanlarında da üyelerimizin sosyal yaşamlarına katkı sunacak, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği koşullarının geliştirilmesi gibi konulara yönelik eğitimler düzenlemeye devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.