JASAT Aydın’da 15 günde 378 şüpheliyi yakaladı

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Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından Aydın’da 15 günde 378 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında 15 günlük dönemde 378 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden, 12 ayrı suçtan aranan Y.Ş, 15 yıl hapis cezası bulunan M.L., 24 ayrı suçtan aranan Ö.Ş., 11 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.D., 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.T. ile 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan G.Ç., yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak, ceza evine gönderildi.

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