Aydın BŞB filede telafi edecek

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Antrenör Alper Hamurcu, kaybettikleri puanları telafi edeceklerini söyledi.

Ligde ilk 4 maçını kaybettikten sonra evinde Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ederek galibiyetle tanışan Aydın ekibinin genç çalıştırıcısı, "Kuzeyboru galibiyeti son dönemde yaşadığımız sıkıntıları giderme açısından son derece önemliydi. Maç kazanamıyor olmamız takım üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştu. Aldığımız galibiyetle baskıyı kırdık. Oyuncularımızın özgüveni yerine geldi. Şimdiye kadar oynadığımız maçlarda oyuncuların performansından memnunum. Önümüzdeki maçlarda seri galibiyetler alarak üst sıralara tırmanacağız. Kaybettiğimiz maçları telafi edeceğiz" dedi. Aydın BŞB, cumartesi günü deplasmanda Yeşilyurt ile karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-10-28 11:47:45



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