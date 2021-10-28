Başkan Çerçioğlu, semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Mahallesi’ndeki semt pazarını ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu ziyaret kapsamında pazarcı esnafının sorunlarını dinledi ve sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşması için elinden geleni yapacağını söyledi. Yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Çerçioğlu’na vatandaşlar hayat pahalılığından dert yandı.

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