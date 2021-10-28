Başkan Özcan Cumhuriyet’in 98.yılını kutladı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Süleyman Efendi İlkokulu’nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına katıldı.

Cumhuriyet’in ilanının 98. yılı, Süleyman Efendi İlkokulu’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Böyle güzel bir günde bizleri bir araya getirdikleri için değerli okul müdürüme, öğretmen arkadaşlarımıza, öğrencilerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” beyanıyla; demokrasi, özgürlük, hürriyet ve iyi idareyi müjdelemişti. İnşallah bugünlerde genç arkadaşlarımızın bu güzel faaliyetleri ile bir araya gelip kendilerinin başarılarına şahit olarak yarınlarımızın ne kadar güçlü olduğuna ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağının tescili ve tespitidir diyoruz. Ben Milli Eğitim camiasına çok teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun” sözlerini kaydetti.

Günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunmasının ardından öğrencilerle birlikte Nazilli Belediyesi Halk Oyunları ekibinin zeybek gösterilerine eşlik eden Başkan Özcan, Cumhuriyet’in değerlerinin korunması ve yaşaması için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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