Yaralı bulunan leylek, bu kışı İzmir'de geçirecek



Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde elektrik direğindeki yuvasında yaralı bulunan leylek, tedavisi tamamlanmasına karşın uzun süre uçamayacağı belirlenince İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir çiftliğe gönderildi. Leylek, bu kışı çiftlikte geçirecek, yazın da Nazilli'deki yuvasına bırakılacak.

Nazilli Hayvan Severler Topluluğu'na (Naz Patiler) ağustos ayında Sümer Rekreasyon Alanı'nda elektrik direğindeki yuvasında yaralı bir leylek olduğu ihbarı geldi. Yuvadan alınan leylek, veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. Yaralı leyleğe ilk müdahaleyi veteriner hekimler Mehmet Gün ve Özhan Angın yaptı. 2 ay boyunca tedavisi süren leylek İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir çiftliğe gönderildi. Leyleğin bu kışı İzmir'de geçireceğini belirten veteriner hekim Mehmet Gün, "Naz Patiler aracılığıyla kurumumuza getirilen leyleğin muayenesinde omuz bölgesinde darbeye bağlı açılma olduğunu belirledik. Bu şekilde uçması mümkün olmayacağı için tedavi altına aldık. Yaralı leyleğin tedavisini tamamladık ancak leyleğin bu hali ile uzun süre uçması mümkün değil. Onun için leyleğimizi İzmir'e Kemalpaşa'da bulunan çiftliğe gönderdik. Bu kışı İzmir'de geçirecek olan leylek, yaz geldiğinde tekrar Nazilli'ye getirilip yuvasına bırakılacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-10-28 16:56:16



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