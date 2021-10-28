Kuşadası’nı Cumhuriyet Bayramı coşkusu sardı

Kuşadası’nda Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıl dönümü kutlamaları Atatürk Meydanı’nda düzenlenen resmi çelenk sunma töreni ile başladı. Gün boyu sürecek olan etkinler kapsamında Kuşadası Belediye Bandosu tarafından kentin farklı noktalarında konserler verilerek çeşitli halk oyunları gösterileri yapıldı.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kuşadası’nda büyük bir coşkuyla başladı. Kutlama programı kapsamında ilk olarak Atatürk Meydanı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Sokak gösterileri yoğun ilgi gördü

Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri, Kuşadası Belediyesi’nce düzenlenen sokak gösterileri ile devam etti. Program kapsamında Tarihi Kuşadası Belediye Bandosu tarafından Atatürk Anıtı, Balıkçılar Meydanı, Kale Kapısı, Kaya Şavkay Meydanı, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı, Setur Marina ve Kadınlar Denizi Plajı’nda mini konserler verilerek marşlar çalındı. Halk dansları gösterileri ile renklenen kutlamalara Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Kuşadası Belediyesi İkram Aracı, gün boyunca kentin farklı noktalarında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulundu.



Cumhuriyet korteji oluşturulacak

Etkinlikler, 29 Ekim günü sabah saat 09.00’da Kuşadası Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilecek tebrik töreni ile devam edecek. Saat 10.00’da Özer Türk Stadı’nda resmi tören düzenlenecek. Saat 13.30’da Davutlar Mahalle Meydanı, 15.00’te Güzelçamlı Demokrasi Meydanı’nda sokak gösterileri yapılacak. Saat 18.00’de başlayarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sona erecek olan ’29 Ekim Korteji’ oluşturulacak. Ayrıca saat 20.30’da Atatürk Bulvarı’nda Kuşadası Kent Orkestrası’nın sahne alacağı bir konser düzenlenecek.

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