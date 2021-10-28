Aydın’da 98 kadın, Cumhuriyeti zeybek oynayarak kutladı

Milli Mücadelenin önemli şehirlerinden olan Aydın’ın kadın efeleri, Cumhuriyet’in 98. yılını zeybek oynayarak kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Aydın’da, çeşitli sivil toplum örgütlerinin öncülüğünde bir araya gelen 98 kadın, Cumhuriyet’in 98. yılını zeybek oynayarak kutladı. Cumhuriyet’in kadınlara verdiği haklara dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan etkinlikte bir araya gelen kadınlar, ‘Cumhuriyet fazilettir’ sloganları ile Cumhuriyet'in önemine dikkat çektiler.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı tişörtleri giyen 98 kadının zeybek gösterisine çok sayıda vatandaş da ellerindeki Türk bayraklarıyla kadınlara destek verdi. Şölen havasında geçen etkinlikte kadınlar, marşlar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken, vatandaşlar da çektikleri fotoğraf ve videolar ile anı ölümsüzleştirdi.

Etkinliğe bir aydır hazırlandıklarını ifade eden Kadın Haklarını Koruma Derneği Aydın Şubesi Başkanı Habibe Gürer; “Cumhuriyet ile birlikte biz kadınlar eşit haklara sahip olduk. Yani Cumhuriyet, kadın demektir. Biz kadınlar Milli Mücadele döneminde erkekler ile omuz omuza savaştık. Bu sebeple Cumhuriyet’in kadınlar için olan önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturmak istedik. 98 kadın 98. yılımızı coşkuyla kutladık. Çünkü bizler Ata’mızın evlatları, Cumhuriyet’in kadınlarıyız” dedi.

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