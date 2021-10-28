Aydın´da 98 kadın, Cumhuriyetin 98´inci yılını zeybek oynayarak kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın´da 98 kadın, Cumhuriyetin 98´inci yılını zeybek oynayarak kutladı

DHA

Aydın´da 98 kadın, Cumhuriyetin 98´inci yılını zeybek oynayarak kutladı


Cemal YILDIRIM / AYDIN, (DHA) AYDIN´ın Efeler ilçesinde, Cumhuriyetin ilanının 98´inci yılı dolayısıyla bir araya gelen 98 kadın zeybek oynadı. Projeyi gerçekleştiren, Aydın Kadın Hakları Koruma Derneği Başkanı Habibe Güler, "Cumhuriyetin kadınlar için önemine vurgu yapmak, hayatın içindeki kadınlarımızın farkındalığını arttırmak istedik" dedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının başladığı Aydın'da renkli bir etkinlik gerçekleştirildi. Aydın Kadın Hakları Koruma Derneği ve Zeybek Gücü Spor tarafından organize edilen etkinlikte, Cumhuriyetin ilanının 98´inci yıldönümü dolayısıyla 98 kadın etkinlik gerçekleştirdi. Atatürk Kent Meydanı´nda üzerlerinde Atatürk ve Türk Bayrağı´nın bulunduğu tişörtler bulunan kadınlar, müzik eşliğinde zeybek oynadı. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kayıt altına aldı. Kadınların zeybeği, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
`KADINLARIN ÖNEMİNE VURGU YAPMAK İSTEDİK´
Projeyi gerçekleştiren, Aydın Kadın Hakları Koruma Derneği Başkanı Habibe Güler, etkinlik için yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetin kadınlar için önemine vurgu yapmak, hayatın içindeki kadınlarımızın farkındalığını arttırmak istedik. Bizler cumhuriyet kadınlarıyız. Gözlerimizi laik cumhuriyete açtık. Başka bir yönetim şekli bilmiyoruz. Kadınlarımız, cumhuriyet sayesinde birer birey olmuştur. Burada 98 kadın ile gelip cumhuriyeti kutladık. Buradaki kadınlar cesur yürekli kadınlar. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.
Zeybekgücü Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Betül Korkmaz Akçanal ise, "Kadınlarımız, çok kısa bir sürede organize oldu ve çok çalıştılar. Bu proje Aydın´ın kadınlarının birlik ve beraberliğini, gücünü, yönetimdeki söz hakkını gösteren bir projeydi" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM
2021-10-28 21:13:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da 98 kadın, Cumhuriyeti zeybek oynayarak kutladı
YEREL HABERLER Aydın’da 98 kadın, Cumhuriyeti zeybek oynayarak ...
Kuşadası’nı Cumhuriyet Bayramı coşkusu sardı
YEREL HABERLER Kuşadası’nı Cumhuriyet Bayramı coşkusu sardı
Başkan Çerçioğlu: "Aydın'da kara kış, aydınlık geçecek" Aydın Büyükşehir Belediyesi 'Kara Kış Destek Paketi' uygulaması başlattı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu: "Aydın'da kara kış, aydınlık ...
Yaralı bulunan leylek, bu kışı İzmir'de geçirecek
YEREL HABERLER Yaralı bulunan leylek, bu kışı İzmir'de geçirecek
Aydın Büyükşehir Belediyesi dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi dereceye giren ...
Başkan Kaplan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Çerçioğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ...
Didim’de 29 Ekim kutlamaları çelenk sunumu ile başladı
YEREL HABERLER Didim’de 29 Ekim kutlamaları çelenk sunumu ile ...
Aydın'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni başladı
YEREL HABERLER Aydın'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni ...
Kuşadası'nda 87 Düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 87 Düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da kadınların zorlu kestane hasadı
YEREL HABERLER Aydın'da kadınların zorlu kestane hasadı
SMA, Alpaslan´ı seçti
YEREL HABERLER SMA, Alpaslan´ı seçti
Başkan Özcan Cumhuriyet’in 98.yılını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Özcan Cumhuriyet’in 98.yılını kutladı
Belediye personelinin etkinliği dış eğitimlerle arttırılıyor
YEREL HABERLER Belediye personelinin etkinliği dış eğitimlerle ...
Başkan Çerçioğlu, semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, semt pazarında vatandaşlarla bir ...
Nazilli Belediyesi’nden hem vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldürecek çalışma
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi’nden hem vatandaşın hem de esnafın ...
Hanımevi ilk misafirlerini ağırladı
YEREL HABERLER Hanımevi ilk misafirlerini ağırladı
Vali Aksoy’dan 29 Ekim Mesajı
YEREL HABERLER Vali Aksoy’dan 29 Ekim Mesajı
Aydın BŞB filede telafi edecek
YEREL HABERLER Aydın BŞB filede telafi edecek
Didim’de 75 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim’de 75 göçmen yakalandı
Nazilli Belediyespor'a kupa morali
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'a kupa morali
JASAT Aydın’da 15 günde 378 şüpheliyi yakaladı
YEREL HABERLER JASAT Aydın’da 15 günde 378 şüpheliyi yakaladı
AYTO’da ilkyardım eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER AYTO’da ilkyardım eğitimi düzenlendi
Kuşadası'nda yeni bir mantar türü daha keşfedildi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda yeni bir mantar türü daha keşfedildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.