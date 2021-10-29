Nazilli Belediyespor'un gözü ligde

Aşı olmadı hayatını kaybetti! "Çok pişmanım" demişti

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Spor Toto 1'inci Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda penaltılarla elemeyi başaran TFF 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor, gözünü lige çevirdi. Ligde son 3 maçından beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı ekip, pazar günü sahasında Isparta 32 Spor'u yenerek zincir kırmak istiyor. Play-Off hattından daha fazla uzaklaşmak istemeyen Nazilli temsilcisimde teknik direktör Kadir Kar, "Türkiye Kupası'nda üst ligten güçlü bir rakibimizi elemenin sevincini yaşıyoruz. Tüm oyuncularımızın da bu bağlamda moralleri üst seviyede. Aynı başarıyı pazar günü kendi sahamızda karşılaşacağımız lig maçında da sürdürmek ve kazanarak ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyoruz. Taraftarlarımızı pazar günü takımlarını desteklemek üzere stadımıza bekliyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

2021-10-29 12:03:36



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