Aydın My Kolej İlkokulu'nda 29 Ekim coşkusu

My Kolej İlkokulu öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda doyasıya eğlendi.



İlkokul zümresinin hazırlamış olduğu 29 Ekim etkinliğinde öğrenciler resimler çizip, dans etti. Büyük bir coşkuyla düzenlenen programda 29 Ekim'in ruhunu yaşatan marşlar ve şarkılar hep bir ağızdan söylendi. Bazı sınıflar geleneksel çocuk oyunlarını oynarken, bazı sınıflar da kendileri için özel olarak seçilen filmleri izledi. Rehber Öğretmeni Ezgi Gizem Karaman, etkinlikte emeği geçen tüm idare ve öğretmenlere teşekkür ederken, ilkokul öğretmenleri de Cumhuriyet'in emin ellerde olmasından duydukları mutluluğu ifade etti.

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