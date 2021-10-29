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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Günel, Kent Meydanı Projesi'ndeki kararlılığını sürdürüyor

İHA

Başkan Günel, Kent Meydanı Projesi'ndeki kararlılığını sürdürüyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mevcut belediye hizmet binasının bulunduğu alanda yaşama geçirilecek olan kent meydanı projesi ile ilgili olarak bölge esnafı ile ikinci kez bir araya geldi. Kent Meydanı’nın Kuşadası’na değer katacak bir çalışma olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Bu projeyi kentimizin turizm potansiyelini arttırmak ve Kuşadalılara rahat bir nefes aldırmak için hayata geçiriyoruz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kent Meydanı projesinin yapılacağı alandaki belediye dükkanlarında iş yeri olan esnafla tekrar bir araya geldi. Toplantıda, Başkan Ömer Günel’e Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan, Özgür Batçıoğlu, belediye meclis üyeleri ve Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan eşlik etti. Kent meydanı projesi için ilk kazmanın Aralık ayında vurulacağını ifade eden Başkan Ömer Günel, hiç kimsenin mağduriyet yaşamaması için çaba göstereceklerini ifade etti.

Kent Meydanı projesinin yaşama geçmesi halinde Kuşadası’nın marka değerinin artacağını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bu yıl bitmeden projeye başlayacağız. Hem Kent Meydanı projesinde hem de yaşama geçireceğimiz diğer projelerde iş yerlerinin kiralanması konusunda mevcut esnafa öncelik vereceğimizi daha önce belirtmiştim. Öncelikleriniz için hukuki düzenlemeler yapılacak. Bu sözümün sonuna kadar arkasındayım. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Kuşadası’nın turizmde hak ettiği yere gelmesi için çabalıyoruz. Bu projeyi de kentimizin turizm potansiyelini arttırmak ve Kuşadalılara rahat bir nefes aldırmak için hayata geçiriyoruz” dedi.

Bugüne kadar hayata geçirdikleri her projede esnafı düşündüklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Pandemi döneminde herkes esnafın borçlarını ertelerken biz sildik. Esnafın her zaman yanında olmaya çalıştık. Sizlerin asla zarar görmenize müsaade etmem. Fakat projeyi yaşama geçirmekte kararlıyız. Benim isteğim gönül rızasıyla bu işe başlamak. Proje ortaya çıktığında yeniden bir araya gelerek birlikte inceleriz. Hiçbir esnafı mağdur etmeden bu süreci atlatalım. Hatırlarsınız geçtiğimiz yıl belediyeye ait tüm taşınmazlara ilişkin kiralama ihalesi yaptık. O süreçte hiçbir esnafın zarar görmesine müsaade etmedik. Bu süreçte de aynı hassasiyeti göstereceğiz. Bu proje hakkında defalarca kamuoyu yoklaması yaptık. Vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu projeye sıcak bakıyor” diye konuştu.

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