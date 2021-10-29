Söke’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söke’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

İHA

Söke’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. Yıldönümü Söke’de gerçekleşen coşkulu törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen tören öncesinde Kaymakam Ümit Hüseyin Güney makamında tebrigat töreninde, tebrikleri kabul etti.
Tebrigat töreni sonrasında kutlama törenine geçildi. Törene İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı İst. Kur. Alb. Aziz Çiçek, Söke Belediye Başkan Vekili Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere protokolün diğer temsilcileri, askeri erkan, öğrenci grupları ve vatandaşlar katıldı.
Tören İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı İst. Kur. Alb. Aziz Çiçek ve Söke Belediye Başkan Vekili Mustafa İberya Arıkan’ın alanda bulunanların bayramlarını kutlaması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney yaptı.

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıldönümü, ‘Cumhuriyet Bayramı’, hepimize kutlu olsun” diyerek sözlerine başlayan Kaymakam Güney konuşmasında; “Milleti yaşat ki devlet yaşasın” felsefesiyle tarihte devletler kuran milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde “Türk Milleti’nin tabiat ve şiarına en uygun idare Cumhuriyet idaresidir” düşüncesiyle, bireyi esas tutan, insanı yücelterek inanç ve düşünce özgürlüğünü teminat altına alan modern Cumhuriyet’i kurmuştur. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi Cumhuriyet rejiminin temelini oluşturur. Üstün irade ve her türlü yönetim yetkisinin kaynağı millet iradesidir. Devlet halkın devletidir, millet varsa devlet vardır. Cumhuriyet, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle taçlandırıldığında ve milletçe içselleştirildiğinde gerçek manasını bulmaktadır ki; 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar, milletimizin cumhuriyeti ne denli içselleştirdiği ve devletiyle ne kadar bütünleştiğini en bariz şekilde göstermiştir. Milletimiz gerektiğinde, her türlü iç ve dış tehdide karşı, İstiklal Harbi’ndeki kararlılıkla mücadele edeceğini tüm dünyaya en somut şekilde göstermektedir. Bu gün hep birlikte tedbir alıp üstesinden gelmemiz gereken en önemli konuların başında salgın hastalıkla mücadele gelmektedir. Kendimiz kadar toplumumuzun her bir ferdinin sağlığına ve yaşam hakkına saygı göstererek bilinçli yurttaşlar olarak alınan tedbirlere sabır ve gönüllülükle riayet etmeliyiz. Sevgili çocuklar ve gençler, ulaşmamız gereken büyük hedefler ve kat edilecek uzun yolumuzun olduğu bilinciyle hareket etmeli ve daha çok çalışmalıyız. Başardıklarımızla ve tarihimizle haklı olarak övünürken gelecek nesillere de övünebilecekleri bir tarih yazmamız gerekliliğini unutmamalıyız. Yaşadığımız bilgi çağında tarih yazmanın en doğru yolu ilim ve irfan sahibi erdemli, bilgili bireyler yetiştirmekle mümkün olacağından Atatürk’ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ ilkesince hareket ederek hamasetten uzak durmalı, eğitim ve öğretime gereken önemi vermeliyiz. Bu hususta görev ve sorumluluğun toplumun her kesimine düştüğünü unutmamalıyız. Değerli Sökeliler; tarihimizden dersler çıkartarak, daha çok çalışmalı, bizi biz yapan değerleri, en başta da sevgi, saygı ve hoşgörümüzü yitirmemeli aksine ziyadeleştirmeliyiz. Hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, kuvvetler ayrılığına, ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü gibi evrensel değerlere azami özen göstermeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti, sizlerden aldığı güç, kadim tarihi, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimi ile her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce, imkan ve kararlılığa sahiptir. 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonlarına ulaşmak için emin adımlarla ilerleyecek, benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek, uygar dünyanın öncü bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi sürdürecektir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyetimizi kurmak ve yaşatmak için mücadele veren isimsiz kahramanları, bu toprakları bize vatan kılmak için fedakârlıkla mücadele eden kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyor; bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Aydınlık geleceğimizi görmenin huzuru içinde tüm vatandaşlarımızın bir kez daha Cumhuriyet Bayramını kutluyor; sağlık ve esenlikler diliyorum.” sözlerine yer verdi.

Konuşmanın ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ekipleri Ege ve Burdur yöresinden halk oyunları gösterileri sundu. Günün anlamına ilişkin şiirlerin okunduğu Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde Söke Belediyesi ve Söke Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleşen kickbox kursiyerleri bir gösteri sundu. Ayrıca okullar arası yapılan ‘Cumhuriyet’ konulu çeşitli branşlardaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Tören bayrak, öğrenci grupları ve askeri birliğin tören geçidi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Günel, Kent Meydanı Projesi'ndeki kararlılığını sürdürüyor
YEREL HABERLER Başkan Günel, Kent Meydanı Projesi'ndeki ...
Aydın My Kolej İlkokulu'nda 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Aydın My Kolej İlkokulu'nda 29 Ekim coşkusu
Komandolar 29 Ekim coşkusunu ikiye katladı Aydın’daki kutlamalara komando taburu damga vurdu
YEREL HABERLER Komandolar 29 Ekim coşkusunu ikiye katladı Aydın’daki ...
Kuşadası’nda turizm 12 aya yayılacak
YEREL HABERLER Kuşadası’nda turizm 12 aya yayılacak
Nazilli Belediyespor'un gözü ligde
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor'un gözü ligde
Aydın BŞB filede 2'de 2 peşinde
YEREL HABERLER Aydın BŞB filede 2'de 2 peşinde
Başkan Güler'den 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güler'den 29 Ekim mesajı
Aydın’da taksiciler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Aydın’da taksiciler bilgilendirildi
Aydın´da 98 kadın, Cumhuriyetin 98´inci yılını zeybek oynayarak kutladı
YEREL HABERLER Aydın´da 98 kadın, Cumhuriyetin 98´inci yılını zeybek ...
Aydın’da 98 kadın, Cumhuriyeti zeybek oynayarak kutladı
YEREL HABERLER Aydın’da 98 kadın, Cumhuriyeti zeybek oynayarak ...
Kuşadası’nı Cumhuriyet Bayramı coşkusu sardı
YEREL HABERLER Kuşadası’nı Cumhuriyet Bayramı coşkusu sardı
Başkan Çerçioğlu: "Aydın'da kara kış, aydınlık geçecek" Aydın Büyükşehir Belediyesi 'Kara Kış Destek Paketi' uygulaması başlattı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu: "Aydın'da kara kış, aydınlık ...
Yaralı bulunan leylek, bu kışı İzmir'de geçirecek
YEREL HABERLER Yaralı bulunan leylek, bu kışı İzmir'de geçirecek
Aydın Büyükşehir Belediyesi dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi dereceye giren ...
Başkan Kaplan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Başkan Çerçioğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ...
Didim’de 29 Ekim kutlamaları çelenk sunumu ile başladı
YEREL HABERLER Didim’de 29 Ekim kutlamaları çelenk sunumu ile ...
Aydın'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni başladı
YEREL HABERLER Aydın'da 29 Ekim kutlamaları çelenk sunma töreni ...
Kuşadası'nda 87 Düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 87 Düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da kadınların zorlu kestane hasadı
YEREL HABERLER Aydın'da kadınların zorlu kestane hasadı
SMA, Alpaslan´ı seçti
YEREL HABERLER SMA, Alpaslan´ı seçti
Başkan Özcan Cumhuriyet’in 98.yılını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Özcan Cumhuriyet’in 98.yılını kutladı
Belediye personelinin etkinliği dış eğitimlerle arttırılıyor
YEREL HABERLER Belediye personelinin etkinliği dış eğitimlerle ...
Başkan Çerçioğlu, semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, semt pazarında vatandaşlarla bir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.