Cumhuriyet Bayramı Kuşadası’nda kutlanıyor

Cumhuriyet’in 98. kuruluş yıldönümü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde coşkuyla kutlanıyor.



Bir gün öncesinde Atatürk Anıtı’na çelenk konmasıyla başlayan kutlama etkinlikleri, bugün ilçe kaymakamlık binasında gerçekleşen kabul töreni ile devam etti. Kuşadası Kaykamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi kurallarına uygun olarak kutlamaları kabul etti. Kaymakamlıktaki kutlamaya, kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.



Törenin ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Özer Türk Stadyumu’na geçti. Kaymakam Sadettin Yücel ile Başkan Ömer Günel, statta bulunan öğrencilerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ı nedeniyle il ve ilçe genelinde resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere kaymakam Sadettin Yücel ve Başkan Ömer Günel hediyelerini verdi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel günün anlam ve önemini belirten bir konuşama yaptı. Cumhuriyet’in faziletine vurgu yapan kaymakam Yücel, “Fazilet rejimi olan cumhuriyet yönetim şekli Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından benimsenerek sonsuza dek yaşayacak ve yaşatılacak. Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü dolayısıyla bir araya gelmiş olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyorum. Tüm vatandaşlarımızın cumhuriyet bayramlarını en içten duygu ve dileklerimle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ve bu uğurda can vermiş olan şehitlerimizi buradan saygıyla ve minnetle anıyorum. Vatanız daima dolaylı yollardan saldırıya uğramıştır. Bu yüzyıllardır da böyle devam etmiştir. Tarih boyunca aziz milletimiz bedeller ödemiştir. Milletimiz bahtiyar devletimiz sonsuza kadar payidar olsun” dedi.

Özer Türk stad’ındaki cumhuriyet coşkusu öğrencilerin ve KUFAD’ın müzikli gösterileriyle son buldu.



Etkinlikler, Saat 13.30’da Davutlar Mahalle Meydanı, 15.00’te Güzelçamlı Demokrasi Meydanı’nda sokak gösterileri yapılacak. Saat 18.00’de ise İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sona erecek olan ’29 Ekim Korteji’ oluşturulacak. Ayrıca saat 20.30’da Atatürk Bulvarı’nda Kuşadası Kent Orkestrası’nın sahne alacağı bir konser düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.