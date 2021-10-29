Didim’de 29 Ekim törenlerle kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.



Didim Kent Meydanı’nda düzenlenen törende ilk olarak Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit, protokolle birlikte alandakilerin bayramını kutladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit, ülkemizin her yerinden Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılının coşkuyla kutlandığını ifade ederek, “Cumhuriyet, yalnızca idari bir değişim değil, aynı manda bir yasam biçimidir. Eğitimden sağlığa, yönetim yapısından ekonomik sisteme kadar anlayış ve fiziki girişimle birlikte çağdaş bir toplum oluşturma projesidir. Atatürk böyle bir değişime liderlik ederken, Cumhuriyeti bilinçli yeni nesle emanet etmiş ve onları şu sözle tanımlamıştır: Cumhuriyet, düşüncede bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister" ifadelerine yer verdi.



Kaymakam Yiğit’in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiir ve kompozisyonlar okundu. Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye gire öğrencilere İlçe protokolünce ödülleri verildi. Kutlamalar kapsamında halk oyunları gösterileri sunulurken, resmi geçit töreni ile tören sona erdi.



Törene, Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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