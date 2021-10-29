Nazilli’de 'Sümerbank Desenleri ve El Sanatları Sergisi' açıldı

Nazilli Belediyesi El Sanatları Kursu’na katılan kursiyerler tarafından düzenlenen Sümerbank Desenleri ve El Sanatları sergisi açıldı.



Lütfi Selek Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine, İlçe Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Tuncay Sepetçioğlu, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, kursiyerler ve sanatseverler katıldı.



Nazilli’de kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması için bu tür programlara desteklerinin süreceğini kaydeden Başkan Özcan, “Atamızın ‘Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz’ dediği böylesine kıymetli bir günde içerisinde Sümerbank desenlerinin ilmek ilmek işlendiği eserlerin yer aldığı bir serginin açılışını yapıyor olmak bizler için çok kıymetli. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize tek tek teşekkür ediyorum” dedi.



Nazilli Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak verilen kurslar sayesinde bugüne kadar yüzlerce kişinin meslek sahibi olduğunu belirten El Sanatları Öğretmeni Filiz Aydın, desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür etti.



Açılış törenin ardından kursiyerlere katılım belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Sergi, 5 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar ziyarete açık olacak.

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