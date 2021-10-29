Didim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyetin 98. yılı tüm yurtta olduğu gibi Aydın'ın Didim ilçesinde de törenle kutlandı.



Didim Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen kutlama töreni Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende, Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit’in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiir ve kompozisyonlar okudu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından ödülleri verildi. Kutlamalar, halk oyunları gösterileri sunumu ve resmi geçit töreninin ardından sona erdi.



Törene, Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, Belediye Başkan Yardımcıları, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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