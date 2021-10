Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden coşkulu Cumhuriyet yürüyüşü

Ülkenin dört bir tarafında her yıl coşku ile kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Aydın’da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikler ile kutlandı.



Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan, Zafer Meydanı, Gazi Bulvarı, Hükümet Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ile devam eden yürüyüş Atatürk Kent Meydanı’nda son buldu. Cumhuriyet yürüyüşüne Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın milletvekilleri, CHP İl Başkanı Ali Çankır, ilçe belediye başkanları ve 7'den 70'e binlerce Aydınlı katıldı. 500 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile gerçekleştirilen Cumhuriyet yürüyüşüne binlerce Aydınlı da balkonlarından ve araçlarından eşlik etti.



"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum"

Cumhuriyet değerlerini ve onun insanı yücelten değerlerine sonsuza dek sahip çıkacaklarını belirten Başkan Çerçioğlu, “Geçen 98 yılda çeşitli badireler atlatan milletimiz, en kötü zamanlarda bile birlik ve beraberlik içerisinde özellikle her yaştan gencimizle Cumhuriyetimize sahip çıkmıştır. Türkiye'nin çağdaş, laik, aydınlık yüzü olan Türk gençliğine emanet olarak bırakılan Cumhuriyetimize her yaştan yurttaşlar olarak sahip çıkacak ve koruyacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünde Aydınlıların ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet” dedi.

