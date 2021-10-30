Nazilli Belediyespor galibiyet peşinde 

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NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçından beraberlikle ayrılan 10'uncu sıradaki Nazilli Belediyespor yarın sahasında 3'üncü basamakta yer alan Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Enver Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası maçında hafta içinde deplasmanda 1'inci Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u seri penaltı vuruşlarıyla eleyerek moral bulan Nazilli temsilcisi, ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın

2021-10-30 11:49:26



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