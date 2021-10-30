Başkan Atay, Cumhuriyet için pedal çevirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Atay, Cumhuriyet için pedal çevirdi

İHA

Başkan Atay, Cumhuriyet için pedal çevirdi

Efeler Belediyesi, Aydın Beşiktaşlılar Derneği ve Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi işbirliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yoğun bir katılımla gerçekleşen bisiklet turunda, katılımcılarla birlikte pedal çevirdi.

Efeler’de Cumhuriyet’in ilanının 98’inci yıldönümü düzenlenen çeşitli etkinlerle coşku içinde kutlandı. Gerçekleştirilen anlamlı etkinliklerden biri de Efeler Belediyesi, Aydın Beşiktaşlılar Derneği ve Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi ortaklığında yapılan bisiklet turu oldu. 7’den 70’e her yaş grubundan bisiklet tutkununun olduğu turda, Başkan Mehmet Fatih Atay, tüm güzergah boyunca bisiklet sürdü. Başkan Atay’ı, pencerelerinden ve yol kenarından turu seyreden vatandaşlar alkışları ve sevgi gösterileriyle selamladı.

Dev Türk bayrağı açıldı
Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Emir Sultan Camii önünden başlayan tur, Atatürk Kent Meydanı’nda sona erdi. Bisikletlileri karşılayan vatandaşlarla birlikte alanda dev Türk Bayrağı açıldı. Bisiklet turunun bu yıl ikincisinin gerçekleştirildiğini belirten Başkan Mehmet Fatih Atay, şöyle konuştu:
“Geçen yıl 29 Ekim’de düzenlediğimiz bisiklet turunda büyük bir yağmur vardı. O yağmurdan değil, Cumhuriyet’e olan aşkımızdan sırılsıklam olmuştuk. Bugün de Cumhuriyet’in 98’inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her iki dernek başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Tüm Efeler halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Nazilli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri ...
Başak Koleji'nde 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Başak Koleji'nde 29 Ekim coşkusu
Nazilli Belediyespor galibiyet peşinde 
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor galibiyet peşinde 
Kuyucak'ta '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Kuyucak'ta '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkuyla ...
Didim'de 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Selda Bağcan sahne aldı
YEREL HABERLER Didim'de 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Selda Bağcan ...
ADÜ Rektörü Aldemir, “Şampiyonların Okulu” ile bir araya geldi
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir, “Şampiyonların Okulu” ile bir ...
Kuşadası’nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Sokağa Taştı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Sokağa Taştı
20 bin TL değerindeki kurutulmuş patlıcan çalındı, polis kıskıvrak yakaladı
YEREL HABERLER 20 bin TL değerindeki kurutulmuş patlıcan çalındı, ...
Aydın'da '29 Ekim' coşkusu; 500 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüdüler
YEREL HABERLER Aydın'da '29 Ekim' coşkusu; 500 metre uzunluğunda ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden coşkulu Cumhuriyet yürüyüşü
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden coşkulu Cumhuriyet ...
Kuşadası’nda on binler Cumhuriyet için yürüdü
YEREL HABERLER Kuşadası’nda on binler Cumhuriyet için yürüdü
Aydın’da binlerce kişi Cumhuriyet yürüyüşünde sokaklara döküldü Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Aydın’da binlerce kişi Cumhuriyet yürüyüşünde ...
Kuşadası'nda bir ev yandı, 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda bir ev yandı, 1 kişi dumandan etkilendi
Aydın’da Cumhuriyet Coşkusu gün boyu devam etti Başkan Atay, Kuyucular Mahallesi’nde halkın bayram coşkusuna ortak oldu
YEREL HABERLER Aydın’da Cumhuriyet Coşkusu gün boyu devam ...
Didim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Didim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
Kuşadası’nda yelkenler Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla denizde kortej oluşturdu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda yelkenler Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ...
Nazilli’de Cumhuriyet'in 98. yılı coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Nazilli’de Cumhuriyet'in 98. yılı coşkuyla kutlandı
Başkan Aydın: Ülkemizin enerjisi olmaya devam edeceğiz
YEREL HABERLER Başkan Aydın: Ülkemizin enerjisi olmaya devam ...
Efeler, Cumhuriyet Bayramı’nı 2 bin 500 yıllık antik kentte kutladı
YEREL HABERLER Efeler, Cumhuriyet Bayramı’nı 2 bin 500 yıllık antik ...
Amerikalı zenginleri taşıyan ‘Azamara Journey’ Kuşadası'na yanaştı
YEREL HABERLER Amerikalı zenginleri taşıyan ‘Azamara Journey’ ...
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'ın 29 Ekim mesajı
Nazilli’de 'Sümerbank Desenleri ve El Sanatları Sergisi' açıldı
YEREL HABERLER Nazilli’de 'Sümerbank Desenleri ve El Sanatları ...
Aydın'da trafik ekipleri kural tanımaz şoförlere göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Aydın'da trafik ekipleri kural tanımaz şoförlere göz ...
Didim’de 29 Ekim törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER Didim’de 29 Ekim törenlerle kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.