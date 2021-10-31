Aydın'da 198 öğretmene eTwinning ödülü verildi

Aydın’da gösterdikleri özverili ve başarılı çalışmalarıyla eTwinning kalite etiketi ile eTwinning Okulu levhalarını alan 198 öğretmene kalite etiketleri düzenlenen ödül töreninde takdim edildi.



eTwinning projesi, Avrupa ülkeleriyle okul ortaklığının kurulması, okullar arası ulusal ve uluslararası iletişim ve işbirliğini sağlamayı amaçlayan İşbirlikçi öğrenme projesidir. Uluslararası tabanda çok önemli bir yere sahip olan eTwinning projelerinde başarı göstererek 'eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketini', 'eTwinning Okulu Levhalarını' ve 'Türkiye Özel Ödülleri' ile 'Avrupa Ödüllerini' alan öğretmenlere plaketleri Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Meandros Salonu'nda düzenlenen ödül töreniyle teslim edildi.



Yaptığı projelerle, eğitimde işbirliğini ve hem Türkiye hem de diğer ülkelerdeki okullar ile iletişim kurarak proje tabanlı eğitimi benimsemiş, pedagojik yenilikleri takip eden, yeni dünya düzenine uyum içerisinde çalışıp kendini sürekli yenilemeyi hedef alan Aydınlı 198 öğretmen, plaket ve kalite etiketlerini Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, ADÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nuri Karasakaloğlu, İl Milli Müdür Yardımcıları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin ellerinden aldı.



Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, öğretmenleri gösterdikleri üstün gayretlerinden dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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