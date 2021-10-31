Aydın’da usulsüz avlananlar cezadan kaçamıyor

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Aydın’da av koruma kontrol faaliyetleri kapsamında kanuna aykırı davranan 5 kişiye cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde av koruma ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda son olarak 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na aykırılıkları tespit edilen 5 kişiye idari işlem uygulandı. Denetimlerin ekipler tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

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