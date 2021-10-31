Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı

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Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Düzgün A. idaresindeki 35 AT 4893 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Zelal A., Arya B. ve İnci A. itfaiye ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan iki kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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