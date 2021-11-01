Eski minibüs garajı alanı üçüncü kez ihaleye çıkacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski minibüs garajı alanı üçüncü kez ihaleye çıkacak

İHA

Eski minibüs garajı alanı üçüncü kez ihaleye çıkacak

Aydın’ın Efeler ilçesinde 6 yıl önce yıkılan ve sık sık gündeme gelen eski minibüs garajı ile ilgili Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, önemli açıklamalarda bulundu.
Aydın’ın Efeler ilçesinde yer alan eski minibüs garajı ve eski otogar alanı sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Mülkiyeti son olarak Efeler Belediyesi’nde kalan garaj alanı hakkında, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen bir açılışta Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Saraç’ın eski minibüs garajının akıbeti ile ilgili sorusu üzerine açıklama yapan Başkan Atay, hazırlanan proje için iki kez ihaleye çıkıldığını fakat ihaleye katılan olmadığını belirtti.
Kasım ayında üçüncü kez ihaleye çıkılacağını belirten Başkan Atay; “Bu yerler ilgili 2 kez ihaleye çıkıldı ancak ihaleye giren olmadı. Üçüncü ihale 24 Kasım Çarşamba günü yapılacak. Bunun da duyurusunu buradan yapayım. İnşallah girerler, girmezlerse de bir daha ihaleye çıkacağız. Başka bir formül bulmaya çalışacağım. İki kez ihale yaptık ama giren olmadı. Herkesin bilgisine sunuyorum” dedi.
“Çarşı projesi seçilmişti”
Efeler Belediyesi tarafından Eski Santral Minibüs Garajı’na yapılacak proje için düzenlenen anketin ardından otopark ve çarşıdan oluşan 2 numaralı proje yüzde 48,7 oy oranıyla en çok tercih edilen proje olmuştu. Kent yönetimine vatandaşların aktif olarak katılmasını amaçlayan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Zafer Meydanı’nda bulunan Eski Santral Minibüs Garajı’na yapılacak düzenleme için hazırlanan 3 projeyi halkın beğenisine sunmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli’de uyuşturucu ile yakalanan iki kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nazilli’de uyuşturucu ile yakalanan iki kişi ...
Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı
Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor (FOTOĞRAFLAR)
Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor: 2-0
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor: 2-0
Aydın’da kuvvetli yağışlara dikkat
YEREL HABERLER Aydın’da kuvvetli yağışlara dikkat
Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkarttı
YEREL HABERLER Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere yeni bir sıcak yuva
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere yeni bir ...
Selami Şahin Kuşadası’nda sahne aldı
YEREL HABERLER Selami Şahin Kuşadası’nda sahne aldı
Aydın’da usulsüz avlananlar cezadan kaçamıyor
YEREL HABERLER Aydın’da usulsüz avlananlar cezadan kaçamıyor
Aydın'da arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor
YEREL HABERLER Aydın'da arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor
Aydın'da 198 öğretmene eTwinning ödülü verildi
YEREL HABERLER Aydın'da 198 öğretmene eTwinning ödülü verildi
Kuşadası’nda 110 yelkenci Cumhuriyet için yelken bastı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 110 yelkenci Cumhuriyet için yelken ...
Kuşadası 2.Neopolis Heykel Sempozyumu sona erdi
YEREL HABERLER Kuşadası 2.Neopolis Heykel Sempozyumu sona erdi
Parkta oynarken bacağından vuruldu Parkta oynayan çocukları korkutmak isterken tüfeğin ateş alması sonucu 15 yaşındaki çocuğu bacağından vurdu
YEREL HABERLER Parkta oynarken bacağından vuruldu Parkta oynayan ...
Aydın Şehir içi Özel Halk Otobüsleri 2020 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aydın Şehir içi Özel Halk Otobüsleri 2020 Olağan Mali ...
Cumhuriyet coşkusu Efeler'i sardı
YEREL HABERLER Cumhuriyet coşkusu Efeler'i sardı
Başkan Atay, Cumhuriyet için pedal çevirdi
YEREL HABERLER Başkan Atay, Cumhuriyet için pedal çevirdi
Nazilli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Nazilli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri ...
Başak Koleji'nde 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Başak Koleji'nde 29 Ekim coşkusu
Nazilli Belediyespor galibiyet peşinde 
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor galibiyet peşinde 
Kuyucak'ta '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Kuyucak'ta '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' coşkuyla ...
Didim'de 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Selda Bağcan sahne aldı
YEREL HABERLER Didim'de 29 Ekim etkinlikleri kapsamında Selda Bağcan ...
ADÜ Rektörü Aldemir, “Şampiyonların Okulu” ile bir araya geldi
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir, “Şampiyonların Okulu” ile bir ...
Kuşadası’nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Sokağa Taştı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Sokağa Taştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.