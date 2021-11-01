Nazilli Cumhuriyet Mahallesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi

Nazilli Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi’nde başlatılan yol yenileme, bakım ve parke taşı döşeme çalışmalarında sona gelindi.

Cumhuriyet Mahallesi 173/1 ve 280 Sokak’ta stabilize, kenar bordür ve parke taşı döşeme işlemleri ile yolu baştan sona yenileyen ekipler, söz konusu çalışmalarla kenti modern bir görünüme kavuşturuyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak İstasyon Meydanı’ndan başlatılan çalışmaların alt yapısı tamamlanan tüm noktalarda devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Kentimizin pek çok noktasında deforme olan yollarımızın tadilatını gerçekleştirdik. Bu çalışmaların yanı sıra elektrik, telefon, doğalgaz, kanalizasyon alt yapısı tamamlanan yollarımızı baştan sona yeniledik. Ekonomik ve teknik imkanlarımızı dikkate alarak bu tür çalışmalarımızı devam ettireceğiz” dedi.

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhuriyet Mahallesi esnafları “Sokağımızın yıllardır eskiyen alt yapısı değiştirildi. Üst yapıda da hem kötü bir görüntü vardı hem de yağışlarda su birikintileri meydana geliyordu. Alt yapısını yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ve bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarını yürüten Nazilli Belediyesi’ne Cumhuriyet Mahallesi esnafları olarak teşekkür ediyoruz. Müşterilerimiz yenilenen yolumuzla iş yerlerimize daha rahat ulaşım sağlıyorlar. Başkanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diyerek çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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