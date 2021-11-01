Adalet Bakanı Gül: “Eski Türkiye’de hukukun eline çekiç verdiler, herkesi çivi gibi gördü” “Son iki yılda 343 milyon TL adli yardım yapıldı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adalet Bakanı Gül: “Eski Türkiye’de hukukun eline çekiç verdiler, herkesi çivi gibi gördü” “Son iki yılda 343 milyon TL adli yardım yapıldı”

İHA

Adalet Bakanı Gül: “Eski Türkiye’de hukukun eline çekiç verdiler, herkesi çivi gibi gördü” “Son iki yılda 343 milyon TL adli yardım yapıldı”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aydın’da düzenlenen ‘Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları’ toplantısında yaptığı konuşmada, “Eski Türkiye’de hukukun eline çekiç verdiler ve herkesi çivi gibi gördü. Bugün ise devletin elinde sadece ve sadece bir hukuk var, hukukun üstünlüğü var” dedi. Bakan Gül, son iki yılda maddi durumu elverişli olmayan ve adli yardım talep eden vatandaşlara 343 milyon 337 bin TL yardım yapıldığını da açıkladı.
Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı, Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımı ile Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

“Hukuk yük olan değil, yük alandır”
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aydın’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek başladığı konuşmasında, "Türkiye genelinde yeni bir birim olmasına rağmen, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz tüm adliyelerde mağdurların yanında olmaya devam ederek, çok iyi uygulamalarla çalışmalarını sürdürüyor. Adliyenin kapısı güven vermelidir, huzur vermelidir, işte burada adalet var, elimden tutan bir devlet var anlayışıyla mağdura yaklaşılması gerekmektedir. Hukuk dert olan değil derman olandır. Hukuk yük olan değil, yük alandır. Mağdurun hakkı yükünün alınmasıdır. Mağdurun sesini duyan, haklıyı haksızı titizlikle gören, yalnızca anayasa ve kanunlara bakan bir duruş, işte o kişiyi gerçek anlamda hakim ve savcı yapar. İşte o zaman vatandaş bu binaya adliye der. Burada adalet dağıtılıyor, burada hakimler var, der” dedi.

“Eski Türkiye’de hukukun eline çekiç verdiler, herkesi çivi gibi gördü”
“Ülkemizin tarih ve siyaset sahnesindeki müstesna yeri, defalarca erozyona uğratıldı” diye konuşmasına devam eden Bakan Gül, “Her defasında da olan bu ülkenin gencine yaşlısına, esnafına, memuruna, çiftçisine oldu. Biz bu karanlık döneme çok kesin bir cevap verdik. Milletimizin iradesine dayanarak verdiğimiz o cevap, hukuk devletidir, hak ve özgürlüklerdir. Buradan artık geriye dönüş artık mümkün değildir. Bilakis bu noktadan daha ileriye gitmek için, çalışmak bu millete sözümüzdür. Eski Türkiye’de hukukun eline çekiç verdiler ve herkesi çivi gibi gördü. Kimisini kılık kıyafetinden, kimisini yaşam tarzından, kimisini inancından, kimisini düşüncesinden dolayı, kimini siyasi görüşünden dolayı suçlayan ve araçsal bir şekilde uygulanan bir hukuk vardı. Bugün devletin elinde sadece ve sadece bir hukuk var ve hukukun üstünlüğü var. Hukuktan başka hiçbir güce sığınmayan bir anlayış var. Yeni Türkiye’de başka arayışlara asla yer yoktur. Biz insanımıza baktığımızda hak görüyoruz, özgürlük görüyoruz, bundan sonra da görmeye devam edeceğiz. İşte bu nedenle reform diyoruz, yargı reformu, insan hakları eylem planı diyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu reformları hayata geçirmeye kararlıyız” açıklamasında bulundu.

“Son iki yılda 343 milyon TL adli yardım yapıldı”
Maddi durumu olmayan vatandaşların yanlarında olduklarını da ifade eden Bakan Gül, “Bizler maddi durumu elverişli olmayan kişilerin adli yardıma başvuru usulünü kolaylaştırmak için, Standart Başvuru Formu oluşturduk ve edevlet üzerinden erişime açtık. Bu yeni uygulama ile adli yardıma ihtiyacı olan vatandaşımız, resmi kurumları dolaşmadan, belge toplamak durumunda kalmadan, adli yardım talebinde bunabilmektedir. Adli yardımların önemli bir unsuru da maddi durumu olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz avukat desteği sağlamak ve bu süreçte haklarının etkin bir şekilde korunmasına destek olmaktır. Bu yıl 50 bini hukuk mahkemelerinde olmak üzere toplam 850 bin vatandaşımıza avukat desteği sağlamış bulunmaktayız. Yargılama giderlerinin karşılanması için de son iki yılda 44 milyon 577 bin lira kaynak ayırmış durumdayız. Son iki yılda adli yardım talep eden vatandaşlarımıza 343 milyon 337 bin lira hazineden kaynak ayrılmıştır. Bu rakamlar dünya ortalamasının çok üzerindedir. Türkiye, bu konuda vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır anlayışı ile çalışmalarını sürdürmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nazilli Cumhuriyet Mahallesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi
YEREL HABERLER Nazilli Cumhuriyet Mahallesi’ndeki çalışmalarda sona ...
Bakan Gül: Bugün insanımıza bakınca sadece hak ve özgürlük görüyoruz
YEREL HABERLER Bakan Gül: Bugün insanımıza bakınca sadece hak ve ...
Nazilli kazanmayı hatırladı
YEREL HABERLER Nazilli kazanmayı hatırladı
Korona virüs, nar ekşisinin kıymetini arttırdı Elkun Ailesi, ekşi narları şifaya dönüştürüyor
YEREL HABERLER Korona virüs, nar ekşisinin kıymetini arttırdı Elkun ...
Kestanede sezon finalini Kaymakam yaptı Kestane hasadına katılan Efeler Kaymakamı Şahin: “Üretim yapanın her zaman başımız üzerinde yeri var”
YEREL HABERLER Kestanede sezon finalini Kaymakam yaptı Kestane ...
Eski minibüs garajı alanı üçüncü kez ihaleye çıkacak
YEREL HABERLER Eski minibüs garajı alanı üçüncü kez ihaleye çıkacak
Nazilli’de uyuşturucu ile yakalanan iki kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nazilli’de uyuşturucu ile yakalanan iki kişi ...
Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Aydın’da trafik kazası: 2 yaralı
Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor (FOTOĞRAFLAR)
Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor: 2-0
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor - Isparta 32 Spor: 2-0
Aydın’da kuvvetli yağışlara dikkat
YEREL HABERLER Aydın’da kuvvetli yağışlara dikkat
Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü itfaiye çıkarttı
YEREL HABERLER Parmağına sıkışan madeni paradan yaptığı yüzüğü ...
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere yeni bir sıcak yuva
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere yeni bir ...
Selami Şahin Kuşadası’nda sahne aldı
YEREL HABERLER Selami Şahin Kuşadası’nda sahne aldı
Aydın’da usulsüz avlananlar cezadan kaçamıyor
YEREL HABERLER Aydın’da usulsüz avlananlar cezadan kaçamıyor
Aydın'da arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor
YEREL HABERLER Aydın'da arazilerde oluşan çatlakların sayısı artıyor
Aydın'da 198 öğretmene eTwinning ödülü verildi
YEREL HABERLER Aydın'da 198 öğretmene eTwinning ödülü verildi
Kuşadası’nda 110 yelkenci Cumhuriyet için yelken bastı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 110 yelkenci Cumhuriyet için yelken ...
Kuşadası 2.Neopolis Heykel Sempozyumu sona erdi
YEREL HABERLER Kuşadası 2.Neopolis Heykel Sempozyumu sona erdi
Parkta oynarken bacağından vuruldu Parkta oynayan çocukları korkutmak isterken tüfeğin ateş alması sonucu 15 yaşındaki çocuğu bacağından vurdu
YEREL HABERLER Parkta oynarken bacağından vuruldu Parkta oynayan ...
Aydın Şehir içi Özel Halk Otobüsleri 2020 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Aydın Şehir içi Özel Halk Otobüsleri 2020 Olağan Mali ...
Cumhuriyet coşkusu Efeler'i sardı
YEREL HABERLER Cumhuriyet coşkusu Efeler'i sardı
Başkan Atay, Cumhuriyet için pedal çevirdi
YEREL HABERLER Başkan Atay, Cumhuriyet için pedal çevirdi
Nazilli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Nazilli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.