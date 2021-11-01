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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Miniklerden kuşlara sıcak yuva

İHA

Miniklerden kuşlara sıcak yuva

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Anaokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında oluşturdukları ahşap kuş evlerini boyayarak anaokulu çevresindeki ağaçlara astılar.

'Kuşlarımız Sıcak Yuvalarına Kavuşacak' sloganı ile düzenlenen etkinlikte, kuşların soğuk havalarda üşümelerine engel olmak amacıyla 26 yaş grubu minikler kuş evleri oluşturdu. Minik öğrenciler kuş evlerini boyayıp öğretmenlerinin de desteği ile anaokulu çevresindeki ağaçlara astılar. Kuş evi geleneğini yeniden canlandırıp, doğaya katkıda bulunmak için etkinliği düzenlediklerini belirten okul yönetimi, öğrencilerin merhamet ve iyilik duygularını canlı tutarak hayvan sever bir birey olmalarına katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti.

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