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Germencik'teki tedirgin eden çatlaklar için komisyon kuruldu

DHA

Germencik'teki tedirgin eden çatlaklar için komisyon kuruldu


Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde 12 gün önce oluşmaya başlayan ve her geçen gün sayıları çoğalan çatlaklarla ilgili Aydın Valiliği tarafından oluşturulan komisyon, bölgede incelemelerde bulundu. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru da "ASKİ'nin ve DSİ'nin verilerine ihtiyacımız var. Ancak çatlakların olası kuraklıktan suların çekilmesiyle olduğu üzerinde duruyoruz" dedi.
Germencik ilçesi Hıdırbeyli, Mursallı ve Ömerbeyli mahallerindeki bazı arazilerde, 20 Ekim'de, hafta sonu etkili olan sağanak sonrası derinlikleri 2 metreyi bulan 1 kilometre uzunluğunda çatlaklar oluştu. Cumartesi günü de Alangüllü Mahallesi'nde 2 kişinin arazisinde çatlaklar meydana geldi. Bölge halkını tedirgin eden çatlaklarla ilgili Aydın Valiliği tarafından, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ) ve Aydın Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinden oluşan bir komisyon kuruldu. Çatlakların olduğu bölgelerde incelemelerde bulunan komisyon, araştırmaları sonucu oluşturacakları raporu Valiliğe sunacak.
DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan arazilerde meydana gelen çatlaklar dronla görüntülendi. Çatlakların oluştuğu bölgede inceleme yapan Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "20 Ekim'den sonra ilçenin birçok yerinde farklı boyut ve uzunluklarda çatlaklar oluştu. Yer altı suları ve depremsellik konusunda da değerlendirmeler yapıyoruz. Özellikle son yıllarda yaşanan kuraklıktan dolayı yer altı sularındaki dramatik ani düşüşlerin etki ettiğini düşünüyoruz. Bu konuda özellikle ASKİ'nin ve DSİ'nin verilerine ihtiyacımız var. Biz saha tespitlerimizde durumu gördük. Son yıllarda gerek kuraklık gerekse kaçak sondaj kuyularına bağlı olarak aşırı su çekimlerinin olduğu tespit edilmektedir" ifadelerini kullandı.
'SU ÇALIŞTAYINA İHTİYAÇ VAR'
Eldeki verilerin yeterli olmadığına değinen Kuru, "Özellikle kurumların beraber çalışarak hareket etmesi gerekiyor. Çünkü eldeki veriler çok yeterli değil. ASKİ ve DSİ'nin Jeoloji Mühendisleri Odası ile birlikte çalışarak bu verileri değerlendirmesi gerekiyor. Doğru bir sonuca varabilmek için gerek tarımsal anlamda gerekse köylülerimizin burada güvenli yaşayabilmesi için bunun yapılması çok önemli. Su çalıştayı yapılmasına ihtiyaç var. Jeoloji mühendisleri öncülüğünde Valilik, Büyükşehir ve DSİ'nin beraber çalışacağı su ve tarımsal varlığın geleceği, bugünü, dünü ve yarınıyla ilgili verilerin ortaya konularak doğru planlamanın yapılabileceği bir çalıştay yapılması gerekiyor. Biz bunun yapılabilmesi için 1,5 yıl önce gerekli girişimlerde bulunduk. Yeni görüşmeler de yapacağız. Farklı görüntülerle karşılaşmamak için bilgiyi ve bilimi birlikte kullanmamız gerektiğine inanıyoruz" dedi.
Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya da, "Aydın Valiliği bir komisyon oluşturma görevi vermiş Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve AFAD'a, İlçe Kaymakamlıktan da bizi aradılar. Komisyon üyeleri buraya gelerek incelemelerde bulundular. İnşallah kötü bir sonuç çıkmaz. Umarım bu çatlaklar ilçe merkezine sıçramaz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN
2021-11-01 15:55:24

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