Aydın’da uyuşturucudan 4 şüpheli tutuklandı

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Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 4 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 25 Ekim 202101 Kasım 2021 tarihleri arasında 96 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 101 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 şüpheli tutuklandı, 2 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu zaman diliminde 21,42 gram Kubar Esrar, 1207,80 gram Metamfetamin, 36,42 gram Sentetik Kannabinoid, 39 adet sentetik ecza, 2 adet Ectasy, 33,92 gram eroin, 2 gram skunk ve 38 adet kenevir tohumu ele geçirildi.

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