İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova Tren İstasyonu'nun arkasında kalan tarihi hangarlarda hayata geçirilecek proje için düğmeye bastı. Tarihi Hangarlar nikah salonu ve kafeterya olarak hizmet verecek.

Proje alanında inceleme yapan Başkan Kaya: “Bu tarihi alana yeniden hayat vereceğiz. Tarihi Hangarlar çok yakında İncirliova halkına nikah salonu ve kafeterya olarak hizmet vermeye başlayacak” diye konuştu.

Projenin 2013 yılında başladığını ve zamanla rafa kaldırıldığını belirten Başkan Kaya, “Bu tarihi alana yeniden hayat vereceğiz. Projedeki teknik eksiklikleri giderdik, hazırlıklarımız bitti. Bugün itibariyle kazmayı vurduk, çalışmalara başlıyoruz. Yeri gelmişken ifade etmek isterim aslında bu proje salt benim dönemimde başlamış yeni bir proje değil. 2013 yılında başlamış, önceki dönemde de bir takım işler yapılmış ancak devamı getirilmemiş, rafa kaldırılmış. Üstelik belediye olarak TCDD’ye kira ödemeye devam ediyoruz. Hem kira ödeyip hem de bu güzelim tescilli kültür varlıklarını kendi kaderine terk etmek olmazdı. Tarihi Hangarlar çok yakında İncirliova halkına nikâh salonu ve kafeterya olarak hizmet vermeye başlayacak. İçerisinde basketbol sahası, süs havuzları ve çocuk oyun alanlarının da bulunduğu yeni sosyal donatı alanımız İncirliovamıza çok yakışacak, şimdiden hayırlı olsun. Projeye emek veren ve çalışmaları yürüten belediyemiz personellerine ayrıca teşekkür ediyorum. Yılmadan, yorulmadan İncirliova’mızın aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim sevdamız İncirliova” dedi.

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