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Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı Bakan Gül: "Uzlaşı kültürünü yaygınlaştırmak adına örnek bir proje. Umarım kimse kimseyle kavga etmez ve suça bulaşmaz" "Türkiye’de yaklaşık 5 yılda 1 milyon kişi bu müesseseyle tanıştı ve uzlaştı"

İHA

Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı Bakan Gül: "Uzlaşı kültürünü yaygınlaştırmak adına örnek bir proje. Umarım kimse kimseyle kavga etmez ve suça bulaşmaz" "Türkiye’de yaklaşık 5 yılda 1 milyon kişi bu müesseseyle tanıştı ve uzlaştı"

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kırsal mahalledeki okulda faaliyete geçirilen Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Uzlaşı kültürünü yaygınlaştırmak adına örnek bir proje. Umarım kimse kimseyle kavga etmez ve suça bulaşmaz. Türkiye’de yaklaşık 5 yılda 1 milyon kişi bu müesseseyle tanıştı ve uzlaştı" dedi.
Gün boyu süren Aydın ziyaretleri kapsamında ilin en büyük ilçesi Nazilli’yi de ziyaret eden Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ilk ziyaretini ilçeye bağlı kırsal Bayındır Mahallesi'ndeki Bayındır Ortaokulu'na yaptı. Adalet Bakanlığı ve Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde okulda kurulan Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını öğrencilerle birlikte yapan Bakan Gül, kütüphaneye 3 kitap hediye etti. Kitabın en iyi uzlaşı aracı olduğunu ifade eden Gül, “Uzlaşma kültürüne destek vermek amacıyla bu konuda uzlaştırmak isteyen tüm vatandaşlarımız buraya kitap bağışında bulunacak. Hem uzlaştırma kültürüne katkıda bulunacağız hem çocuklarımızın kültür dünyasına katkıda bulunacağız. Bir farkındalık da oluşturmuş olacak. Umarız uzlaşma toplumun her kesimine her zaman egemen olur. Buna vesile olur. Çocuklarımıza hayırlı olsun. Burada büyük emek var. Güzel bir kütüphane kurulmuş. Uzlaşı kültürünü yaygınlaştırmak adına örnek bir proje. Umarım kimse kimseyle kavga etmez ve suça bulaşmaz. Bu konuda bir uzlaşı gerektiğinde en iyi araç umarım kitap olur. Türkiye’de yaklaşık 5 yılda 1 milyon kişi bu müesseseyle tanıştı ve uzlaştı. Biz zaten Türk milleti olarak en fazla uzlaşma kültürüne sahip bir milletiz. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz ve geleceğimizi kuracak olan çocuklarımıza güveniyoruz ve onların geleceği için de biz çok çalışıyoruz” dedi.
Bakan Gül, daha sonra köy kahvehanesine giderek muhtarlar ve köylülerle sohbet etti. İnciri ile ünlü Nazilli ziyaretinde bir incir işletmesini de ziyaret eden Bakan Gül’e incir ve incir cipsi ikram edildi. Son olarak Nazilli Adalet Sarayı'nı ziyaret eden Bakan Gül, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Memduh Yalvaç’ın ev sahipliğinde adalet sarayında incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Gül, adliyedeki birimleri gezdi. Son olarak avukatlarla görüşen Bakan Gül, teşekkürlerini ifade ederek ilçeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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