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Bakan Gül: Bugün insanımıza bakınca sadece hak ve özgürlük görüyoruz (3)

DHA

Bakan Gül: Bugün insanımıza bakınca sadece hak ve özgürlük görüyoruz (3)


BAKAN GÜL ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN´İN AİLESİ İLE GÖRÜŞTÜ
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aydın Valiliği ziyaretinin ardından Nazilli´de Bayındır İlkokulu´nda Uzlaşı Kütüphanesi´nin açılışına katıldı. Bakan Gül ardından sırasıyla Nazilli Adliyesi ve Aydın Adnan Menderes Müzesi´ni ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Bakan Gül, Aydın´da yaşayan ve bugün doğum günü olduğu öğrenilen şehit polis memuru Fethi Sekin´in ailesi ile görüştü.
`BU MİLLETİN ADAMLARI BİTMEZ´
Bakan Gül, program kapsamında görüşmelerin ardından AK Parti Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı´na katıldı. Toplantıya Bakan Gül´ün yanı sıra AK Parti Aydın İl Başkanı Av. Ömer Özmen, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, önceki dönem il başkanları, partililer katıldı. Toplantıda konuşan Gül, "Milli Mücadele´nin kahramanlarından Yörük Ali Efe ile demokrasi kahramanı Adnan Menderes´in şehri Aydın´a selam olsun. Bu milletin seçtiklerini dar ağacına gönderebilirsiniz ama bu milletin adamları bitmez. Aydın denince vatan, millet ve ay yıldızlı bayrağımızın destanı akla gelir. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetimizin 98´nci yılına girdik. Rabbim inşallah milletimizi nice yüzyıllara taşısın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm milli mücadele kahramanlarını saygıyla yad ediyorum. Büyük milletler büyük insanlarla armağan edilmiştir. Bu millet de daima büyük milletin adamlarıyla hep ödüllendirilmiştir. Bir millet ne zaman zora düşse milletin adamı çıkmış ve demokrasi yolculuğu yapmıştır" diye konuştu.
`BU MİLLET BAĞIMSIZLIĞA AŞIKTIR´
Adnan Menderes´in ortaya koyduğu kalkınma ve demokrasi yolculuğunun Türkiye´ye çok şey kazandırdığını belirten Gül, "Adnan Menderes ve dava arkadaşları sonuna kadar mücadele etti. Sözde demokrasi dayatanlara karşı demokrasi mücadelesi verdi. 27 Mayıs darbesinde idam sehpasına götürdükleri bu milletin iradesiydi. Darbeciler milletin iradesini infaz etmek istiyorlardı. Şunu unuttular, bu ülkede vesayetçiler, darbeciler ne yaparlarsa yapsınlar artık 'Türkiye´de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyen Recep Tayyip Erdoğan ve davası, demokrasiyi sonsuza kadar koruyacak bir davadır. Bu millet bağımsızlığa aşık bir millettir. Kıyamete kadar ay yıldızlı bayrağımıza kimse dil uzatamayacaktır. 3 Kasım milletin iktidara geldiği günün adıdır. Bu topraklarda hiçbir zaman milletin iradesine hiç kimse pranga vuramayacak" dedi.
`GÖNÜL BAĞIMIZI KİMSE KOPARAMAZ´
Siyasetin emek ve zahmet istediğini ifade eden Gül, "Memleketimiz daha iyi olsun, Türkiye´miz daha iyi yere gelsin diye siyaset yapıyoruz. Birileri daha iyi pozisyona gelsin diye siyaset yapanlar bu ülkeye en büyük haksızlığı yaparlar. AK Parti'nin tabelasını millet kurmuştur. AK Parti´yi millet iktidara getirmiştir, AK Parti de milleti iktidara getirmiştir. Çekişmelere düşmeden siyasetimizi millet için yapma kararlılığını sürdürmek hepimizin boynunun borcudur. Bizim milletle olan gönül bağımızı hiç kimse asla koparamaz. AK Parti 84 milyon vatandaşımızın ortak umududur. AK Parti bir Türkiye partisidir. Türkiye´de AK Parti eski Türkiye´nin alışkanlıklarını sona erdirerek yeni, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Bundan sonraki hedefimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde 2023 hedefidir" ifadesini kullandı.
`MİLLETLE ARAMIZA GİRMEK İÇİN HER TÜRLÜ GİRİŞİMDE BULUNDULAR´
AK Parti'nin rotasını milletin belirlediğini ifade eden Bakan Gül, "Milletle aramıza girmek için her türlü girişimde bulundular. AK Parti bir proje ile karanlık odalarda kurulan bir parti değil. AK Parti, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümenin adresidir. AK Parti Geçmişten geleceğe yol yürümenin adıdır. AK Parti'nin önünü kesmek için her türlü numarayı denediler. Yaktılar, yıktılar. Gezi üzerinden, sokaklar üzerinden girişimde bulundular. Darbe girişimlerinde bulundular. Yetmedi topuyla tankıyla geldiler. 15 Temmuz´da millet 'Türkiye geçilmez' dedi. Onlara anladığı şekilde cevabını verdi. Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bu millete 'bidon kafalı' dediler. 'Siz ne anlarsınız? Siz verginizi verin, devlet işleri, hükümet işleri bizim işimiz' dediler. İşte bunlara karşı AK Parti 'Hayır kardeşim. Sandıktan çıkan irade milleti yönetecek' dedi. O yüzden rahatsız oldular" dedi.
`TÜRKİYE´YE KİMSE PARMAK SALLAYAMAZ´
Türkiye´nin dışarıdan yönetilemeyeceğini belirten Gül, "Türkiye´yi dışarıdan yöneteceklerini sandılar. Çıkıp Türkiye´nin iç işlerine karışmak istediler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan onlara 'Türkiye egemen bir ülkedir' dedi ve haddini bildirdi. Türkiye´ye kimse parmak sallayamaz. Türkiye´yi Türkiye´den başka hiçbir güç yönetemez. Bunu öğrenecekler. Biz sandıktan çıkan iradeye inanmışız. Kararlı biçimde terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Ana kılavuzumuz terörü kaynağında kurutmaktır. Yakın zamanda tezkereye her defasında 'Evet' oyu veren CHP, her ne hikmetse 'Hayır' oyu verdi. CHP muhalefet eder ama bazı konularda 'Bu partiler üstüdür' derdi ve destek verirdi. Tezkere konusunda hep 'Evet' oyu vermiştir. Ne oldu? Ne değişti? Terörle etkin mücadele edelim dediğimizde CHP çark etti. Bu memleketin milli meselelerinde partiler muhalefeti bir tarafa bırakır, ülkemizin birliğini esas alır" diye konuştu.
`YOL DA YAPARIZ, GÖNÜLDEN GÖNÜLE KÖPRÜ DE YAPARIZ´
Cumhuriyetin 98´inci yılında iki Atatürk Kültür Merkezi´nin açıldığınıa dikkati çeken Bakan Gül, "Gezi sürecinde, AVM olacak şu olacak bu olacak diye yaktılar, yıktılar. Cumhuriyetimizin yıl dönümünde iki Atatürk Kültür Merkezi açılışı yapıldı. Kim ne derse desin, bizim siyasetimiz yapmak üzerinedir. Köprüler de yaparız, yollar da yaparız, gönülden gönüle köprü de inşa ederiz. Taksim´e cami de yaparız, opera binası da yaparız. Kim ne derse desin biz yapacağız. Milletimize güveneceğiz. Kapı kapı gezerek gece gündüz gayret eden AK davayı anlatan teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın sorunlarının farkındayız. Her alanda bu sorunları çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hiçbir algı operasyonuna inanmayacağız. Birbirimize kenetleneceğiz. Soframızı, aşımızı, özgürlüğümüzü büyüteceğiz. Bizler yolumuza devam edeceğiz. Diğerleri toplasın, çarpsın, bölsün, alt alta, üst üste gelsinler. 'Şu aday olsa ne olur, bu aday olsa ne olur' desinler. Onların kafası karışık. Milletin kafası net. Milletin adayı milletin adamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Durmak yok, yola devam" dedi.Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Aydın Hande NAYMAN
2021-11-01 22:11:37

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