Kuşadası’nda sorunlar büyümeden çözülüyor

Kuşadası Belediyesi, kentte ilgili kurumlarca altyapıları yenilenen noktalarda üst yapı bakım ve onarım işlerini vakit geçirmeden tamamlıyor. Belirli bir program dahilinde yürütülen çalışmalara Acil Müdahale Koordinasyon Birimi araçları da destek veriyor. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bu kapsamda kentin 25 farklı noktasında çalışma gerçekleştiriyor.



Son 2,5 yıl içerisinde kentin farklı mahallelerinde toplam 135 kilometre yol yapım çalışması yürüten Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, belirlenen program dahilinde yol bakım ve onarım işlerine de devam ediyor. Ekipler bu kapsamda elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz altyapı çalışması yürüten kurumlarla büyük bir uyum içerisinde çalışıyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen talep üzerine programa alınan bölgelerde de asfalt, parke taşı ve kaldırım tamiratı çalışmaları yürütülüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı bir şekilde tamamlanan yol bakım ve onarım çalışmalarını vatandaşlar büyük bir memnuniyetle karşılıyor.



Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Acil Müdahale Koordinasyon Birimi araçları ile iş birliği içerisinde son olarak Kadınlar Denizi Mahallesi Kasım Yaman 1. Sokak ve Kuşadası Sanayi Sitesi karşısındaki çevreyolu bağlantı yolunda onarım çalışması yürüttü. Bu kapsamda Kasım Yaman 1. Sokak’ta Enerya ekiplerinin yürüttüğü doğalgaz altyapısı döşeme işleminin ardından sıcak asfalt çalışmasına başlandı. Doğalgaz hattı döşeme işlemi tamamlanan çevreyolu bağlantı yolunda da kilit parke taşı ve kaldırım tamiratı yapıldı.

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