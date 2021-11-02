ADÜ Rektörü Aldemir, Davutlar MYO öğrencileri ile bir araya geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, RektörÖğrenci buluşmaları kapsamında Davutlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Davutlar’da bir araya geldi.

Toplantıya, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin yaşadığı tüm sıkıntılarda yöneticilerle irtibata geçmesini isteyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Biz büyük bir aileyiz, ne sıkıntı yaşarsanız yaşayın lütfen bize bilgi verin. Kendi aileleriniz yanınızda olmasa da bizler her daim yanınızdayız” dedi.

Toplantı öğrencilerin sorunları ve çözüm önerilerini ifade etmelerinin ardından sona erdi.

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