Kitap kafenin ikinci şubesi Girne Mahallesi’nde açılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kitap kafenin ikinci şubesi Girne Mahallesi’nde açılacak

İHA

Kitap kafenin ikinci şubesi Girne Mahallesi’nde açılacak

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın Efeler’i marka kent yapma yolunda hayata geçirdiği projelerinden ‘Kitap Kafe’nin ikinci şubesi Girne Mahallesi’nde açılacak.
Geçtiğimiz Ocak ayında yapılan ilk Kitap Kafe’nin açılış töreninde, diğer mahallelerde de kitap kafeler açılacağı konusunda Efeler halkına söz veren Başkan Atay, bu sözünü hayata geçirmeye başladı. Başkan Atay’ın Efeler’e kazandırdığı 2’nci Kitap Kafe’nin açılışı, 3 Kasım saat 13.00’te Girne Mahallesi Girne Bulvarı No: 65 adresinde düzenlenecek törenle yapılacak.
Efeler halkı için yeni yaşam alanları oluşturmaya devam eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Adnan Menderes Mahallesi’ndeki Kitap Kafe’den gençlere seslendi. Başkan Atay, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda şu ifadeleri kullandı:
“Günaydın sevgili gençler. Hepinize Adnan Menderes Mahallemizde açmış olduğumuz Kitap Kafe’den sesleniyorum. Burası hepinizin bildiği gibi binlerce kitaba erişebildiğiniz, bilgiye erişmek için bilgisayarlarımızın olduğu bir Kitap Kafe. Biz de Kitap Kafe’nin yetmeyeceğini düşünerek Girne’ye Çarşamba günü ikinci Kitap Kafe’yi açıyoruz. Bunun da müjdesini veriyorum. Hepinize başarılar diliyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

17 yıllık kocasını böbreğiyle hayata bağladı
YEREL HABERLER 17 yıllık kocasını böbreğiyle hayata bağladı
ADÜ Rektörü Aldemir, Davutlar MYO öğrencileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER ADÜ Rektörü Aldemir, Davutlar MYO öğrencileri ile bir ...
Ağaçta asılı bulundu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Ağaçta asılı bulundu, cinayete kurban gittiği ortaya ...
ASKİ, 40 yıllık hayali gerçekleştirdi
YEREL HABERLER ASKİ, 40 yıllık hayali gerçekleştirdi
Aydın’da 82 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Aydın’da 82 düzensiz göçmen kurtarıldı
Lastik botla sürüklenen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Lastik botla sürüklenen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kuşadası’nda sorunlar büyümeden çözülüyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nda sorunlar büyümeden çözülüyor
Çiğnenmiş atık sakızlar sanat eserine dönüştü
YEREL HABERLER Çiğnenmiş atık sakızlar sanat eserine dönüştü
Adalet Bakanı Gül: “Bu millete kimse pranga vuramayacak”
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül: “Bu millete kimse pranga ...
Bakan Gül: Bugün insanımıza bakınca sadece hak ve özgürlük görüyoruz (3)
YEREL HABERLER Bakan Gül: Bugün insanımıza bakınca sadece hak ve ...
Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını yaptı Bakan Gül: "Uzlaşı kültürünü yaygınlaştırmak adına örnek bir proje. Umarım kimse kimseyle kavga etmez ve suça bulaşmaz" "Türkiye’de yaklaşık 5 yılda 1 milyon kişi bu müesseseyle tanıştı ve uzlaştı"
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül, Uzlaşı Kütüphanesi'nin açılışını ...
Başkan Atay’dan amatör spor kulüplerine can suyu
YEREL HABERLER Başkan Atay’dan amatör spor kulüplerine can suyu
Tarihi hangarlar nikah salonu ve kafeterya olarak hizmet verecek
YEREL HABERLER Tarihi hangarlar nikah salonu ve kafeterya olarak ...
Alev alan mutfak tüpü panikletti
YEREL HABERLER Alev alan mutfak tüpü panikletti
Aydın’ın Sultanları Norveç’te tur için sahaya çıkıyor
YEREL HABERLER Aydın’ın Sultanları Norveç’te tur için sahaya çıkıyor
Aydın BŞB filede Avrupa sınavında
YEREL HABERLER Aydın BŞB filede Avrupa sınavında
Başkan Çerçioğlu, Atça pazarında vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, Atça pazarında vatandaşlarla ...
Germencik'teki tedirgin eden çatlaklar için komisyon kuruldu
YEREL HABERLER Germencik'teki tedirgin eden çatlaklar için komisyon ...
Aydın’da uyuşturucudan 4 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Aydın’da uyuşturucudan 4 şüpheli tutuklandı
Kuşadası'nda zurna severler unutulmaz bir gece yaşadı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda zurna severler unutulmaz bir gece yaşadı
TÜDAM ve ADÜ Didim MYO mesleki eğitimlere devam ediyor
YEREL HABERLER TÜDAM ve ADÜ Didim MYO mesleki eğitimlere devam ...
Gerçek Kuşadalılar Grubu, Ada Göl’de bir araya geldi.
YEREL HABERLER Gerçek Kuşadalılar Grubu, Ada Göl’de bir araya geldi.
Miniklerden kuşlara sıcak yuva
YEREL HABERLER Miniklerden kuşlara sıcak yuva
Adalet Bakanı Gül: “Aydın Adliye Sarayı’nın ihalesi önümüzdeki ay yapılacak”
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Gül: “Aydın Adliye Sarayı’nın ihalesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.