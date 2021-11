Bunlar da çamaşır hırsızı

Aydın’ın Söke ilçesinde güvenlik kameralarına bu kez farklı bir hırsızlık görüntüsü yansıdı. Balkonda asılı olan çamaşırlara yaklaşan iki kişi, önce yeşil yeleği gözlerine kestirdi; sonra alıp arkalarına bile bakmadan gitti.

İlginç olay Söke’nin Atatürk Mahallesi Özyurt Sitesi’nde meydana geldi. Apartmanın birinci katının balkonunda kurutmaya bırakılmış çamaşırlar asılıydı. Etrafta dolaşan iki kişi geldi. Asılı olan çamaşırlar içinde bir yeleği seçip aldı. Öğle saatlerinde meydana gelen o anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

