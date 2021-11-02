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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

17 yıllık eşinin böbreği ile hayata tutundu

İHA

17 yıllık eşinin böbreği ile hayata tutundu

Aydın'da yaşayan ve 2016 yılında geçirdiği operasyon ile bir böbreği alınan 39 yaşındaki 2 çocuk babası Ahmet Arslan, tekrar rahatsızlanınca 17 yıllık eşi Hatice Arslan sayesinde hayata tutundu. Kocasına böbreğini veren Arslan, "Canımı istesin canımı vereyim" dedi.

Gerçekleştirdiği başarılı organ nakli operasyonları ile adından sıkça söz ettiren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 37'inci böbrek nakli gerçekleştirildi. Böbrek taşına bağlı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 2016 yılında bir böbreği alınan 39 yaşındaki Ahmet Arslan, tek böbreği ile hayatını sürdürmeye başladı. Aradan geçen süre içinde tekrar hastalanan Arslan ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonrasında böbrek yetmezliği neticesinde diyalize girmesi gerektiğini söylenen Arslan'ın imdadına eşi yetişti. Eşi Hatice Arslan'dan alınan böbrek ile hayata tutunan Ahmet Arslan, eşinin elini bir an olsun bırakmıyor.

"Bana yeni bir hayat bahşetti"
Böbreği iflas etmek üzereyken eşinin sayesinde yeniden doğmuş gibi olduğunu ifaden Ahmet Arslan, "12 yaşından beri böbrek hastalığım var. Biz de bu genetik bir hastalık. 2016 yılında geçirdiğim bir operasyon ile bir böbreğim alındı. O yıldan bu yana tek böbrek ile hayatımı devam ettiriyordum. Tekrar rahatsızlanınca hastaneye başvurduk. O böbrek de iflas etmek üzereydi. Eşim sağ olsun imdadıma yetişti. Bana bir hayat bahşetti bir can verdi. Allah ondan bin kere razı olsun. Ayrıca operasyonu gerçekleştiren doktorlarıma ve gösterdikleri ilgi için hastane personeline çok teşekkür ederim" dedi.

"Onun için canımı bile veririm"
Eşinin sağlığına kavuştuğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Hatice Arslan, "Her gün 'Hastaneye gidelim, ben sana böbreğimi veririm. Kimseye muhtaç olmayalım' diyerek ona destek oluyordum. Sonunda dediğim oldu. Bir böbreğimi eşime verdi. Şimdi deseler ki 'diğer böbreğin de lazım' onun için onu da gözümü bile kırpmadan veririm. Onun için canımı bile veririm. 17 senedir onunla birlikte ben de bu acıyı çekiyorum. Artık dayanamadım" diye konuştu.

"Türkiye'de 25 bin hasta böbrek nakli bekliyor"
ADÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesindeki Nefroloji Bilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Yeniçeroğlu, Türkiye'de 25 bin hastanın böbrek nakli beklediğini ifade ederek, "Hastamızda böbrek taşlarına bağlı, son dönem böbrek yetmezliği vardı. Bu durumda karşımıza 3 seçenek çıkıyor. Bunlar hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek nakli. Bu seçenekleri karşılaştırdığımızda yaşam süresi ve kalitesi ile yandaş hastalıkların gelişim sıklığı açısından en iyisinin börek nakli olduğunu söyleyebiliriz. Bu hastamıza da hiç diyaliz tedavileri başlamadan direk böbrek nakli operasyonu gerçekleştirildi. Türkiye'de yaklaşık 25 bin hasta böbrek nakli için beklemekte. Ancak her yıl sadece bu hastaların 4 bini kadar böbreğe ulaşma şansı bulunmaktadır. Ülkemizde böbrek nakli nakilleri daha çok canlı vericilerin bağışladığı böbreklerle gerçekleştirilirken, yurt dışında özellikle İspanya gibi ülkelerde bu rakamında yüzde 80 oranında beyin ölümü gerçekleşmiş bireylerden yani kadavradan yüzde 20 kadarının da canlı vericilerden kaynaklandığını görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"Artık kana kana su içebilecek"
ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 37'inci böbrek naklinin gerçekleştirildiğini ifade eden Genel Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Mahir Kırnap, "39 Kasım arası ülkemizde Organ Bağışı Haftası olarak kutlanmakta. Biz de merkezimizde 37'inci böbrek naklini yaptık. Özellikle vericimize çok teşekkür ediyoruz. Bir vatandaşımıza bundan sonra kana kana su içebilme şansı vermiş oldu. Hastane yönetimimize de her alanda olduğu gibi organ bağışı operasyonlarına da gösterdiği ilgileri için teşekkür ediyorum. Covid19 salgını süresince hastamıza mikrop bulaştırmadan böbrek naklini yaparak taburcu etme fırsatını verdiler. Bu dönemde de operasyonlarımızı sürdürdük. Bu nakillerle hastalarımızı yeniden yaşama kazandırıyoruz. Ayrıca ölen vatandaşlarımız da organlarını bağışlayarak kendi yaşamlarını başka hastalara umut olarak devam ettiriyorlar" dedi.

"Organ bağışı ile hastalar yeniden hayata tutunuyor"
Organ bağışının önemine dikkat çeken ve gerçekleştirilen bağışlar ile hastaların yeniden hayata tutunduklarını kaydeden ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşcı Bozbaş, "Arkadaşlarımız güzel bir böbrek nakli gerçekleştirdiler. Nakil yapılan tüm vakalarımız bizim için oldukça değerli. Çünkü hastanemiz bu anlamda oldukça iyi işlerin altına imza atıyor. Organ Nakli Haftası dolayısıyla gerek canlı donörlerden gerekse kadavralardan organ nakilleri yapılarak pek çok insana hayat umudu ortaya çıkmakta. Sağlıklı olan kişilere daha hayatlarındayken bunları anlatarak organ bağışı yapmaları yönünde teşvik etmek istiyoruz. Hastanemizde de bu anlamda bir komitemiz var. Bizim komitemize başvurmaları halinde organ bağışı konusunda arkadaşlarımız onlara yardımcı oluyorlar. Bugüne kadar Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanemizde 37 tane böbrek nakli, 22 tane de karaciğer nakli gerçekleştirilmiş durumda. Son naklimiz de canlıdan yapılmış bir nakil. Nakil operasyonunu gerçekleştirilen ekibi başarılarından dolayı kutluyorum. Bundan sonra da gelecek olan bağışlar ile birlikte pek çok insanın hayatının da kurtulması açısından çok önemli işler yapacağımızı düşünüyorum" diye konuşarak tüm vatandaşları organ bağışına davet etti.

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