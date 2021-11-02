Aydın Valiliği, kültürel mirasa sahip çıkıyor

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bulunan tarihi Kavaklı Camii, Aydın Valiliği tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları ile yeniden ayağa kaldırılacak.



Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve ören yerleri ile adeta açık hava müzesi olan Aydın’ın kültürel miraslarına Aydın Valiliği sahip çıkmaya devam ediyor. Sultanhisar ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve yörük köyü olan Kavaklı Mahallesi’nde bulunan tarihi Kavaklı Camii’nde restore çalışmaları başlatıldı. Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından başlatılan restore çalışmalarının ardından tarihi camii yeniden ayağa kaldırılacak. Restorasyon ihalesinin ardından 867 bin 438 TL bedelle işi alan yüklenici firmaya yer teslimi yapılırken, restorasyon çalışmalarının 1 yıl içerisinde tamamlanarak kültür turizmine kazandırılması bekleniyor.



Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “Tarihi Kavaklı Köyü, Aydın’ın Sultanhisar ilçesinin yaklaşık 8 km kuzeybatısında ve Nysa Antik Kenti’nin hemen kuzeyinde kurulmuştur. Milli Mücadele kahramanlarından Yörük Ali Efe'nin doğduğu ev burada bulunmaktadır. Yörük köyü olan Kavaklı’daki, Kavaklı Camii kitabesinde Hacı Osman Efendi tarafından Miladi 1795 yılında yapıldığı yazılmaktadır. Minaresi ise 1967 yılında yapılmıştır. Yapı bu tarihte kuzeygüney yönlerinde dikdörtgen planlı, ahşap tavanlı olarak inşa edilmiştir. XIX. Yüzyıl sonu 1940 öncesindeki zaman diliminde son cemaat yeri betonarme ile yeniden düzenlenmiştir. Caminin kalem işleri 1965 yılında yapılmıştır. 1970 yılında caminin doğu cephesine bitişik olan kadınlar mahfili yeniden yapılmış, çevre düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. 1987 yılında eser onarım geçirmiştir. Çatısı, sıva tadilatı ve minaresi onarılmıştır. Pencerelerin ahşap tavanları beşinci aşamada yenilenmiştir. Mihrap ve minbere ait süslemeleriyle ilgi çeken cami kalem işi süslemeleriyle Aydın dağlarındaki tek cami özelliğine sahiptir. Restorasyon çalışmalarının bir yıl içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Kavaklı Camii'nin restore edilmesi ile ilimizdeki önemli bir kültürel miras öğesi daha kültür turizmine kazandırılmış olacaktır” ifadeleri yer aldı.

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